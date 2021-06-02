Супруги Беседины из Севастополя отметили 70 лет совместной жизни

2 июня юбилей совместной жизни отметили Валентин Николаевич и Нина Ивановна Беседины. Официально мужем и женой они стали 70 лет назад. За эти годы юбиляры преодолели немало трудностей, однако сохранили самое главное – любовь и уважение друг к другу.

ВАЛЕНТИН БЕСЕДИН, ветеран Великой Отечественной войны: «Семейная, я считаю, жизнь – это взаимность людей. Она должна быть обоюдной. Должны понимать один одного. Мы с ней так живём дружно. Живём дружно. У нас двое детей. Дочка и сын».

Сейчас у юбиляров трое внуков и четверо правнуков. Своих детей Валентин Николаевич и Нина Ивановна воспитывали в строгости, прививали любовь к труду и учёбе.

ОЛЬГА ЯМЩИКОВА, дочка юбиляров: «Так как он деревенский парень, он много своими руками умел делать. И вот это привил. Вот они мне оба привили любовь к труду. Мама всегда говорила: «Хочешь – учись и делай». Ну вот так вот и получилось».

С юбилеем совместной жизни Валентина Николаевича и Нину Ивановну поздравил заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин. Юбилярам вручили цветы и памятный подарок.

АЛЕКСАНДР КУЛАГИН, заместитель губернатора Севастополя: «Это очень важно, потому что действительно людям нужно рассказывать, показывать и стремиться к такому примеру. Это пример для подражания. 70 лет люди живут в мире, добре, любви. Конечно, пожелание – здоровья юбилярам и 75 лет красиво отметить».