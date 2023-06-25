Сырники больше не готовлю: беру стакан творога и 2 яйца. Рецепт вкусных сочней с творогом за 10 минут

Сочень является одной из самых популярных видов мучного изделия в Советском Союзе. Это пирожок с творожной начинкой, который складывается пополам, будто лепешка. Начинка в пироге может быть открытой или закрытой.

Помимо сладких творожных изделий, востребованы также сочни с мясом и рыбой. Однако, по большей части людям запомнился именно рецепт с творожным наполнением.

Стоит поделиться простым способом приготовления творожных сочней.

Ингредиенты теста для сочней:

Масло сливочное — 200 г;

Яйцо — 3 шт.;

Сахар — 170 г;

Сметана — 2 ст. л.;

Ванильный сахар — 10 г;

Разрыхлитель — 10 г;

Соль — щепотка;

Мука — 500 г.

Ингредиенты для начинки:

Творог — 500 г;

Сахар — 2 ст. л.;

Яйцо — шт.;

Сметана — ст. л.;

Ванильный сахар — 10 г.

Приготовление сочней:

В миске соединяем яйца с ванильным и классическим сахарами, солью, тщательно перемешиваем до растворения песчинок. В яичную смесь добавляем сметану, снова перемешиваем.

Соединяем в отдельной таре муку с разрыхлителем, измельчаем на крупных резцах терки в муку холодное сливочное масло, макаем кусок в муку. Перетираем муку с маслом в крошку, чтобы масло не успело растаять.

Соединяем яичную массу с сливочной крошкой, быстро замешиваем вручную эластичное и не липкое тесто. Пока тесто настаивается под пищевой пленкой, смешиваем творог со сметаной.

В начинку добавляем сахар, яйцо и ванильный сахар, взбиваем массу блендером до однородности. Отделяем от кома теста ½ часть, раскатываем в круглый пласт толщиной около см.

При помощи стакана вырезаем из пласта круги поменьше. В данные лепешки выкладываем по столовой ложке начинки, слегка сгибаем края.

Выкладываем сочни на противень, смазанный сливочным маслом. Аналогичную процедуру формирования пирожков надо повторить со второй частью теста.

Выпекать сочни нужно при 180 градусах примерно 35-40 минут.

Это экономичный вид выпечки, так как из одного пласта теста получается много пирожков. При этом, сочни ароматные и сладкие, подходят к чаю.

Подробный Видео рецепт: