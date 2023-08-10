Сырники с сюрпризом: рецепт запоминающегося завтрака

Сырники можно подавать со сметаной и медом.

Сырники с сюрпризом – неплохое решение для завтрака. Они вкусные, сытные и хорошо утоляют голод. Поэтому если вы еще не определились, что приготовить на завтрак, предлагаем обратить внимание на это блюдо по рецепту из блога «Рецепты каждый день». Особенно порадует оно детей.

Сырники с сюрпризом

Ингредиенты:

кисломолочный творог (сухой) – 400 гр;

яйцо – 2 шт;

мука – 6 ст. л;

сахар – 2 ст. л;

варенье (любое) – 2 ст. л.

Способ приготовления:

В глубокой миске смешать творог, яйца, сахар и муку, хорошо все перемешать. Руками скатать шарик, расплющить его, положить внутрь начинку из варенья и снова закатать в шарик. Перед жаркой сырник слегка приплющить. Жарить такие сырники лучше всего на сухой сковороде с антипригарным покрытием. Обжарить с обеих сторон до румяной корочки.

Подавать такие сырники можно со сметаной, сиропом или медом.

Ранее Фокус писал, как приготовить ленивые вареники с ягодным соусом. Как и сырники, рецепт которых дан выше, такие вареники очень понравятся сладкоежкам и детям.

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