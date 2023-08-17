Описание приготовления:
Эти сырники отличаются от обычных более нежной, рыхлой структурой за счет кокосовой муки и более полезными за счет добавления топинамбура. Топинамбур можно натереть на крупной терке и немного обжарить на сковороде перед добавлением в творог, но сырой более полезный. Сырники можно подавать со сметаной, вареньем, сгущенкой, чаем или молоком.
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Овощи / Молочные продукты / Творог / Топинамбур Блюдо: Выпечка / Сырники
Состав / Ингредиенты:
- Творог 200 Грамм (высокой жирности)
- Мука кокосовая 20 Грамм
- Мука пшеничная 6 Грамм (+ для формовки)
- Яйцo 1 Штука
- Топинамбур 50 Грамм
- Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки
- Сахар 2 Ст. ложки
- Масло растительное 2 Ст. ложки (без вкуса и запаха)
- Соль 1 Щепотка
Количество порций 3
Калорийность
230 ккал
Калорийность
11 г
Белки
12 г
Жиры
19 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сырники с топинамбуром»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сырников с топинамбуром.
В миску выложите творог и разбейте яйцо, всыпьте сахар.
Оба вида муки смешайте с разрыхлителем, мукой и добавьте в миску с творогом. Топинамбур очистите от кожуры и натрите на мелкой терке.
Все хорошо перемешайте до однородного теста. Оставьте на кухонном столе на 10 минут.
Рабочую поверхность посыпьте мукой и выложите тесто. Сформируйте из теста колбаску и разрежьте ее на 6 частей.
Сформируйте круглые, ровные сырники. Я это делала, помогая себе, широким ножом.
В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите сырники, убавьте огонь и обжарьте с двух сторон до румяной корочки.
Переложите сырники в форму для запекания и поставьте в горячую духовку. Доведите до готовности в течение 4-5 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита!