Описание приготовления:

Эти сырники отличаются от обычных более нежной, рыхлой структурой за счет кокосовой муки и более полезными за счет добавления топинамбура. Топинамбур можно натереть на крупной терке и немного обжарить на сковороде перед добавлением в творог, но сырой более полезный. Сырники можно подавать со сметаной, вареньем, сгущенкой, чаем или молоком.

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Овощи / Молочные продукты / Творог / Топинамбур Блюдо: Выпечка / Сырники

Состав / Ингредиенты:

Творог 200 Грамм (высокой жирности)

Мука кокосовая 20 Грамм

Мука пшеничная 6 Грамм (+ для формовки)

Яйцo 1 Штука

Топинамбур 50 Грамм

Разрыхлитель 1/2 Чайных ложки

Сахар 2 Ст. ложки

Масло растительное 2 Ст. ложки (без вкуса и запаха)

Соль 1 Щепотка

Количество порций 3

Калорийность

230 ккал

Калорийность

11 г

Белки

12 г

Жиры

19 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырники с топинамбуром»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сырников с топинамбуром.

В миску выложите творог и разбейте яйцо, всыпьте сахар.

Оба вида муки смешайте с разрыхлителем, мукой и добавьте в миску с творогом. Топинамбур очистите от кожуры и натрите на мелкой терке.

Все хорошо перемешайте до однородного теста. Оставьте на кухонном столе на 10 минут.

Рабочую поверхность посыпьте мукой и выложите тесто. Сформируйте из теста колбаску и разрежьте ее на 6 частей.

Сформируйте круглые, ровные сырники. Я это делала, помогая себе, широким ножом.

В сковороду налейте растительное масло и разогрейте на среднем огне. Выложите сырники, убавьте огонь и обжарьте с двух сторон до румяной корочки.

Переложите сырники в форму для запекания и поставьте в горячую духовку. Доведите до готовности в течение 4-5 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита!