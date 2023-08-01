Описание приготовления:
Приготовить сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком можно как дополнение к чаю или для посиделок за кружкой пенного с друзьями. Такое несладкое печенье тает во рту и с тарелки, остановиться на парочке очень сложно. Рецепт простой и не отнимет много времени, берите себе на вооружение. Красиво, аппетитно и вполне изысканно!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка / Печенье
Состав / Ингредиенты:
- Мука 140 Грамм
- Горчичный порошок 1 Чайная ложка
- Чеснок 1 Зубчик
- Масло сливочнoe 90 Грамм
- Сыр 40 Грамм
- Желток яйца 1 Штука
- Зелень По вкусу (укроп, петрушка, лук зелёный)
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 10
Калорийность
465 ккал
Калорийность
10 г
Белки
31 г
Жиры
36 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком»
Подготовьте все ингредиенты.
Соедините муку, соль, горчичный порошок и перец.
Добавьте натёртое на крупной тёрке холодное сливочное масло и тёртый мелко сыр.
Выдавите зубчик чеснока, добавьте яичный желток и зелень по вкусу.
Замесите тесто. Заверните его в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.
Затем раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм. Разрежьте тесто на квадраты, размером 4-5 см., после чего разрежьте квадраты по диагонали и у вас получатся треугольники.
Выложите заготовки на смазанный маслом противень и запекайте при температуре 180 градусов около 15 минут.
Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком готовы. Приятного аппетита!