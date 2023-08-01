Сырное печенье «Треугольники» с зеленью и чесноком

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Описание приготовления:

Приготовить сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком можно как дополнение к чаю или для посиделок за кружкой пенного с друзьями. Такое несладкое печенье тает во рту и с тарелки, остановиться на парочке очень сложно. Рецепт простой и не отнимет много времени, берите себе на вооружение. Красиво, аппетитно и вполне изысканно!
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Выпечка / Печенье

Состав / Ингредиенты:

  • Мука 140 Грамм
  • Горчичный порошок 1 Чайная ложка
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Масло сливочнoe 90 Грамм
  • Сыр 40 Грамм
  • Желток яйца 1 Штука
  • Зелень По вкусу (укроп, петрушка, лук зелёный)
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 10

Калорийность

465 ккал

Калорийность

10 г

Белки

31 г

Жиры

36 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком»

Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком

Подготовьте все ингредиенты.

Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком

Соедините муку, соль, горчичный порошок и перец.

Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком

Добавьте натёртое на крупной тёрке холодное сливочное масло и тёртый мелко сыр.

Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком

Выдавите зубчик чеснока, добавьте яичный желток и зелень по вкусу.

Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком

Замесите тесто. Заверните его в пищевую плёнку и уберите в холодильник на 30 минут.

Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком

Затем раскатайте в пласт толщиной 3-4 мм. Разрежьте тесто на квадраты, размером 4-5 см., после чего разрежьте квадраты по диагонали и у вас получатся треугольники.

Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком

Выложите заготовки на смазанный маслом противень и запекайте при температуре 180 градусов около 15 минут.

Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком

Сырное печенье "Треугольники" с зеленью и чесноком готовы. Приятного аппетита!

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