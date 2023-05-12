Сырные батончики со шпинатом: самая вкусная закуска на вечер

Мало того что она вкусная, благодаря шпинату эти батончики еще и полезные.

Даже если вы не очень любите шпинат, то приготовленные батончики по рецепту Фокуса, вам обязательно понравятся – гарантируем. Это очень простое и универсальное блюдо. Батончики могут быть дополнением к позднему зав траку или ужину, подаваться как гарнир или как закуска. Вы можете модифицировать их, добавив различные виды твердого сыра.

Сырные батончики со шпинатом

Ингредиенты:

350 грамм шпината;

250 мл молока;

125 г муки;

1 чайная ложка разрыхлителя;

1 чайная ложка соли;

115 г сливочного масла, размягченного;

450 г любого любимого твердого сыра, нарезанного кубиками;

2 больших яйца.

Разогрейте духовку до 180 градусов C. Взбейте вместе размягченное масло и яйца. Смешайте молоко, муку, разрыхлитель и соль. Добавьте шпинат и сыр.

Распределите по смазанной форме для выпечки размером 23×33 см. Выпекайте в предварительно разогретой духовке 40-45 минут. После выпечки нарежьте на небольшие квадратики и подавайте.

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