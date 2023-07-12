Сырные бейглы: рецепт сытного завтрака для всей семьи

Сырные бейглы – интересный вариант для завтрака или перекуса. Такое блюдо понравится не только взрослым, но и детям.

Бейгли очень популярны в США, Израиле, Германии. Почему бы и нам не попробовать эти пухлые булочки к завтраку, ведь это так вкусно.

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Начинками для булочек могут быть разные ингредиенты: от рыбы до ветчины, крем-сыр или сыр. Также можно сделать их сладкими и подать с любимым вареньем.

Творожные бейглы с любимой начинкой

Время: 80 минут

80 минут Порции: 6 – 8

Ингредиенты:

– 200 граммов кисломолочного сыра

– 2 куриных яйца;

– 50 граммов сыра пармезан;

– 100 граммов муки;

– разрыхлитель для теста;

– соль;

– сахар;

– укроп.

Приготовление:

К сыру добавляем яйцо, укроп, сыр пармезан, (можете заменить тертым сыром) разрыхлитель, соль, сахар, муку и хорошо перемешиваем.

Формируем баранки и хорошо их соединяем между собой.

Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 20 – 25 минут.

Готовые булочки разрезаем и начиняем любимыми ингредиентами: крем-сыром, соусом песто, ветчиной, шпинатом, можно добавить помидоры и яйцо.

Приятного аппетита!

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