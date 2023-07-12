Рецепты Сырные бейглы: рецепт сытного завтрака для всей семьи По Admin - 12 июля, 2023 0 39 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сырные бейглы – интересный вариант для завтрака или перекуса. Такое блюдо понравится не только взрослым, но и детям. Бейгли очень популярны в США, Израиле, Германии. Почему бы и нам не попробовать эти пухлые булочки к завтраку, ведь это так вкусно. Читайте также Такого вы еще не пробовали: куриные стрипсы в шоколадном соусе с перцем чили Начинками для булочек могут быть разные ингредиенты: от рыбы до ветчины, крем-сыр или сыр. Также можно сделать их сладкими и подать с любимым вареньем. Творожные бейглы с любимой начинкой Время: 80 минут Порции: 6 – 8 Ингредиенты: – 200 граммов кисломолочного сыра – 2 куриных яйца; – 50 граммов сыра пармезан; – 100 граммов муки; – разрыхлитель для теста; – соль; – сахар; – укроп. Приготовление: К сыру добавляем яйцо, укроп, сыр пармезан, (можете заменить тертым сыром) разрыхлитель, соль, сахар, муку и хорошо перемешиваем. Формируем баранки и хорошо их соединяем между собой. Смазываем яйцом и посыпаем кунжутом и ставим в разогретую духовку до 180 градусов на 20 – 25 минут. Готовые булочки разрезаем и начиняем любимыми ингредиентами: крем-сыром, соусом песто, ветчиной, шпинатом, можно добавить помидоры и яйцо. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить персиковое тирамису по нашему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Легендарный львовский сырник – рецепт КлопотенкоМочи – готовим любимый японский десертТри холодных супа на лето – пальчики оближетеВсегда добавляю в окрошку 2 необычных ингредиента. Так получается насыщеннее и вкуснее: делюсьКлубничное наслаждение – рецепт холодного сырника без выпечки