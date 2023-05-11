Сырные рулетики с лавашом с сосисками: хот-дог даже не сравнится с ними

Это блюдо намного интереснее и нежнее, чем привычные хот-доги.

На его приготовление уйдет не более получаса.

Список необходимых продуктов:

10 сосисок;

2 листа тонкого лаваша;

0,1 килограмма твердого сыра;

1 плавленый сырок;

3 куриных яйца;

полпучка петрушки;

2 столовые ложки жирного майонеза;

2 столовые ложки подсолнечного масла.

Яйца нужно отварить (вкрутую), почистить и натереть на крупной терке, когда они охладятся.

Зелень (петрушку или другую) мелко нашинкуйте

Плавленый сырок на 10 минут положите в морозильную камеру, чтобы он утратил мягкость.

После его и твердый сыр натрите на терке и соедините с зеленью и измельченными яйцами.

Сосиски поместите в микроволновую печь на минуту или подержите в кипятке на огне 2 минуты.

Листы лаваша разрежьте так, чтобы получились длинные полоски, которые по ширине будут как длина сосиски.

Каждый из отрезов смажите сырной смесью. Затем одну полосу положите на другую сухой стороной вниз.

На край двухслойного лаваша положите сосиску и сверните ее в рулет.

Смажьте сковороду подсолнечным маслом и обжарьте заготовки до золотистой корочки.