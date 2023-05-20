Описание приготовления:
Скорее всего, вы не сможете найти более простого и быстрого рецепта приготовления полезного блюда на завтрак за пять минут! Сырные вафли отлично подходят не только в качестве завтрака, но и в качестве перекуса. Вы можете выпекать их в вафельнице. Но можно готовить на сковороде в форме блинчиков. Подавать такие вафли можно со сметаной.
Назначение: На завтрак / На полдник / На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Кефир / Яйца
Блюдо: Выпечка / Вафли
Диета: ПП рецепты
Состав / Ингредиенты:
- Сыр 150 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Кефир 50 Миллилитров
- Рисовая мука 3 Ст. ложки
- Цельнозерновая мука 3 Ст. ложки
- Соль 1 Щепотка
- Перец 1 Щепотка
- Зелень 1 Пучок
Количество порций 3
Как приготовить «Сырные вафли (ПП завтрак)»
1. Сыр нарежьте небольшими кубиками и измельчите с помощью блендера или мелкой терки. Яйцо смешайте с кефиром, рисовой мукой и цельнозерновой мукой.
2. Посолите и поперчите. Добавьте замороженную измельченную зелень. Хорошо перемешайте и добавьте ранее измельченный сыр.
3. Выпекайте вафли в вафельнице или на сковороде до красивого золотистого цвета. Приятного аппетита!