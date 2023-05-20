Сырные вафли (ПП завтрак)

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Описание приготовления:

Скорее всего, вы не сможете найти более простого и быстрого рецепта приготовления полезного блюда на завтрак за пять минут! Сырные вафли отлично подходят не только в качестве завтрака, но и в качестве перекуса. Вы можете выпекать их в вафельнице. Но можно готовить на сковороде в форме блинчиков. Подавать такие вафли можно со сметаной.

Назначение: На завтрак / На полдник / На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Кефир / Яйца
Блюдо: Выпечка / Вафли
Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Сыр 150 Грамм
  • Яйцо 1 Штука
  • Кефир 50 Миллилитров
  • Рисовая мука 3 Ст. ложки
  • Цельнозерновая мука 3 Ст. ложки
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец 1 Щепотка
  • Зелень 1 Пучок

Количество порций 3

Как приготовить «Сырные вафли (ПП завтрак)»

Сырные вафли (ПП завтрак)

1. Сыр нарежьте небольшими кубиками и измельчите с помощью блендера или мелкой терки. Яйцо смешайте с кефиром, рисовой мукой и цельнозерновой мукой.

Сырные вафли (ПП завтрак)

2. Посолите и поперчите. Добавьте замороженную измельченную зелень. Хорошо перемешайте и добавьте ранее измельченный сыр.

Сырные вафли (ПП завтрак)

3. Выпекайте вафли в вафельнице или на сковороде до красивого золотистого цвета. Приятного аппетита!

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