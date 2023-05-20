Описание приготовления:

Скорее всего, вы не сможете найти более простого и быстрого рецепта приготовления полезного блюда на завтрак за пять минут! Сырные вафли отлично подходят не только в качестве завтрака, но и в качестве перекуса. Вы можете выпекать их в вафельнице. Но можно готовить на сковороде в форме блинчиков. Подавать такие вафли можно со сметаной.

Назначение: На завтрак / На полдник / На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Кефир / Яйца

Блюдо: Выпечка / Вафли

Диета: ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

Сыр 150 Грамм

Яйцо 1 Штука

Кефир 50 Миллилитров

Рисовая мука 3 Ст. ложки

Цельнозерновая мука 3 Ст. ложки

Соль 1 Щепотка

Перец 1 Щепотка

Зелень 1 Пучок

Количество порций 3

Как приготовить «Сырные вафли (ПП завтрак)»

1. Сыр нарежьте небольшими кубиками и измельчите с помощью блендера или мелкой терки. Яйцо смешайте с кефиром, рисовой мукой и цельнозерновой мукой.

2. Посолите и поперчите. Добавьте замороженную измельченную зелень. Хорошо перемешайте и добавьте ранее измельченный сыр.

3. Выпекайте вафли в вафельнице или на сковороде до красивого золотистого цвета. Приятного аппетита!