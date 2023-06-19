Разрез напомнит вам горячую испанку — такая же страсть в шоколадных коржах и нежность в белой прослойке. Этот вариант выпечки можно отнести к действительно праздничным угощениям. А главное, его можно делать в любое время года. Ведь здесь не нужна ягодная или фруктовая начинка.

Сырный пляцек с маком «Касабланка» отличается нежной консистенцией и приятным вкусом. Редакция «Со Вкусом» уверена, что подобный рецепт вы точно захотите повторить, ведь это полнейший восторг. Готовый десерт получается очень легкий, воздушный, буквально тающий во рту. Для любителей запеканок и влажных тортов — то что надо.

Сырный пляцек с маком «Касабланка»: нюансы приготовления

Шоколадный бисквит лучше готовить в разъемной форме 28 на 28 см. Так он равномерно пропечется и будет максимально правильной высоты. Если располагаете временем, можете завернуть готовый корж в пищевую пленку и отправить в холодильник на 3 часа для стабилизации. Пищевую соду без проблем можно заменить разрыхлителем. Для разнообразия вкуса используйте цедру лимона и апельсина.

Ингредиенты

Яйцо9 шт. Соль1 щеп. Сахар480 г Сметана250 г Сливочное масло350 г Пшеничная мука250 г Какао-порошок60 г Сода2 ч. л. Мак300 г Манка2 ст. л. Мёд120 г Грецкие орехи1 стак. Творог1 кг Кукурузный крахмал100 г Молоко400 мл Лимонная цедра по вкусу Лимонный сок по вкусу

Приготовление

Сделайте тесто на шоколадный бисквит. Взбейте 4 яйца с щепоткой соли и стаканом сахара до пышной светлой массы. В отдельной миске смешайте пшеничную муку с какао-порошком. Отдельно смешайте 150 растопленного сливочного масла с 250 мл сметаны. Вылейте сметанную массу к взбитым яйцам. Затем добавьте 2 ч. л. соды (аммония). Размешивая массу венчиком, всыпайте муку с какао. Размешайте тесто до однородности и вылейте его в форму с пергаментом. Шоколадный корж выпекайте при 170 градусах около 40 минут. Далее охладите бисквит на протяжении 10 минут, достаньте его из формы и отправьте в холодильник. Сухой мак залейте холодной водой и проварите 15 минут. Затем его следует тщательно промыть и процедить. Готовый мак перетрите погружным блендером.В сотейнике соедините 100 мл молока и манную крупу, сварите кашу и добавьте ее к маковой заготовке. Затем всыпьте орехи и влейте мёд. Перемешайте массу лопаткой. Отдельно смешайте 2 яйца, 80 г сахара и 2 ст. л. кукурузного крахмала. Получившуюся смесь вылейте в маковую начинку. Вскипятите 150 мл молока и также добавьте в мак, перемешайте. Заварите густой крем, а затем дайте ему остыть до комнатной температуры. Начните взбивать 200 г мягкого масла, постепенно добавляя маковую массу. Смешайте всё до однородности и отставьте в сторону. Следующий на очереди — заварной сырный крем. В кастрюле с двойным дном смешайте творог, 150 г мягкого масла, 150 мл молока, 3 яйца, 200 г сахара, 80 г крахмала и цедру одного лимона. При помощи блендера взбейте массу до однородности. Поставьте сырную массу на медленный огонь и, постоянно помешивая, заварите крем. Когда на поверхности начнут появляться пузырьки, это значит, что крем почти готов. Влейте сок одного лимона, перемешайте и выключите огонь. Соберите пляцек. Для начала подровняйте ножом верхушку пирога. Далее шоколадный бисквит разрежьте на 2 части.На первый корж выложите две трети макового крема. Затем идет второй, а сверху — остывший творожный крем. Аккуратно выровняйте всё лопаткой.

Готовый десерт поставьте в холодильник на 3 часа, а лучше на ночь. В конце украсьте лакомство остатками макового крема и любимыми орехами. Также можно полить всё глазурью или растопленным шоколадом. Ранее мы писали, как приготовить шикарную клубничную шарлотку на сметане.