Описание приготовления:
"Чаудер" готовится очень просто и быстро. В оригинале кукуруза должна быть свежей или мороженой, но подойдет и консервированная. Бекон можно заменить копченой грудинкой.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Супы География кухни: Американская
Состав / Ингредиенты:
- Картофель 2 Штуки
- Лук репчатый 1 Штука
- Сельдерей 150 Грамм (ветки)
- Бекон 150 Грамм
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Сливки 10-12% 100 Миллилитров
- Кукуруза 100 Грамм (консервированная или замороженная)
- Масло сливочнoe 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Перец черный молотый По вкусу
- Чеснок 1 Зубчик
- Крахмал 1 Чайная ложка
- Вода 600 Миллилитров
Количество порций 3
Калорийность
184 ккал
Калорийность
8 г
Белки
14 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сырный суп "Чаудер"»
Подготовьте ингредиенты для приготовления супа "Чаудер".
Бекон мелко нарежьте и выложите в кастрюлю с кусочком сливочного масла. Обжаривайте 3-4 минуты.
Лук, чеснок и стебель сельдерея мелко нарежьте и добавьте в кастрюлю.
Жарьте 5-6 минут.
Выложите в кастрюлю нарезанный кубиками картофель.
Налейте воду и варите суп до готовности овощей.
Затем добавьте кукурузу.
Влейте теплые сливки.
Сыр натрите на терке и перемешайте с крахмалом. Добавьте в суп. Благодаря этой нехитрой процедуре, сыр не опустится на дно кастрюли одним комком, а следовательно быстрее растворится. Варите суп до полного растворения сыра. В конце посолите и поперчите по вкусу.
Суп "Чаудер" готов. Подавайте на обед.