Сырный суп «Чаудер»

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Описание приготовления:

"Чаудер" готовится очень просто и быстро. В оригинале кукуруза должна быть свежей или мороженой, но подойдет и консервированная. Бекон можно заменить копченой грудинкой.
Назначение: На обед Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Супы География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

  • Картофель 2 Штуки
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Сельдерей 150 Грамм (ветки)
  • Бекон 150 Грамм
  • Сыр 100 Грамм (твердый)
  • Сливки 10-12% 100 Миллилитров
  • Кукуруза 100 Грамм (консервированная или замороженная)
  • Масло сливочнoe 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Перец черный молотый По вкусу
  • Чеснок 1 Зубчик
  • Крахмал 1 Чайная ложка
  • Вода 600 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

184 ккал

Калорийность

8 г

Белки

14 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырный суп "Чаудер"»

Сырный суп "Чаудер"

Подготовьте ингредиенты для приготовления супа "Чаудер".

Сырный суп "Чаудер"

Бекон мелко нарежьте и выложите в кастрюлю с кусочком сливочного масла. Обжаривайте 3-4 минуты.

Сырный суп "Чаудер"

Лук, чеснок и стебель сельдерея мелко нарежьте и добавьте в кастрюлю.

Сырный суп "Чаудер"

Жарьте 5-6 минут.

Сырный суп "Чаудер"

Выложите в кастрюлю нарезанный кубиками картофель.

Сырный суп "Чаудер"

Налейте воду и варите суп до готовности овощей.

Сырный суп "Чаудер"

Затем добавьте кукурузу.

Сырный суп "Чаудер"

Влейте теплые сливки.

Сырный суп "Чаудер"

Сыр натрите на терке и перемешайте с крахмалом. Добавьте в суп. Благодаря этой нехитрой процедуре, сыр не опустится на дно кастрюли одним комком, а следовательно быстрее растворится. Варите суп до полного растворения сыра. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Сырный суп "Чаудер"

Суп "Чаудер" готов. Подавайте на обед.

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