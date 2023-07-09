Описание приготовления:

"Чаудер" готовится очень просто и быстро. В оригинале кукуруза должна быть свежей или мороженой, но подойдет и консервированная. Бекон можно заменить копченой грудинкой.

Назначение: На обед Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр Блюдо: Супы География кухни: Американская

Состав / Ингредиенты:

Картофель 2 Штуки

Лук репчатый 1 Штука

Сельдерей 150 Грамм (ветки)

Бекон 150 Грамм

Сыр 100 Грамм (твердый)

Сливки 10-12% 100 Миллилитров

Кукуруза 100 Грамм (консервированная или замороженная)

Масло сливочнoe 20 Грамм

Соль По вкусу

Перец черный молотый По вкусу

Чеснок 1 Зубчик

Крахмал 1 Чайная ложка

Вода 600 Миллилитров

Количество порций 3

Калорийность

184 ккал

Калорийность

8 г

Белки

14 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сырный суп "Чаудер"»

Подготовьте ингредиенты для приготовления супа "Чаудер".

Бекон мелко нарежьте и выложите в кастрюлю с кусочком сливочного масла. Обжаривайте 3-4 минуты.

Лук, чеснок и стебель сельдерея мелко нарежьте и добавьте в кастрюлю.

Жарьте 5-6 минут.

Выложите в кастрюлю нарезанный кубиками картофель.

Налейте воду и варите суп до готовности овощей.

Затем добавьте кукурузу.

Влейте теплые сливки.

Сыр натрите на терке и перемешайте с крахмалом. Добавьте в суп. Благодаря этой нехитрой процедуре, сыр не опустится на дно кастрюли одним комком, а следовательно быстрее растворится. Варите суп до полного растворения сыра. В конце посолите и поперчите по вкусу.

Суп "Чаудер" готов. Подавайте на обед.