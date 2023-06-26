Описание приготовления:

Сёмгу можете заменить форелью, лососем или горбушей, а можете приготовить сырный суп из сёмги и из самой бюджетной части этой рыбки — из её брюшек. Это не сделает блюдо менее вкусным, зато получится прекрасный эконом вариант. Особую пикантность этому супу придаёт не только красная рыба, но и плавленый сыр. Любителям сырных супов сочетание сыра и рыбы непременно придётся по вкусу. Обязательно попробуйте!

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Молочные продукты / Сыр

Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

Семга 300 Грамм

Картофель 3-5 Штук

Морковь 1 Штука

Репчатый лук 1 Штука

Плавленый сыр 180 Грамм

Вода 2 Литра

Лаврвый лист 2 Штуки

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 6

Как приготовить «Сырный суп с семгой»

Подготовьте все ингредиенты.

Сёмгу промойте, залейте водой, добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, снимите пену, и на умеренном огне готовьте около 20 минут. Готовый бульон процедите, а рыбу отделите от костей если необходимо и нарежьте небольшими кусочками.

Кастрюлю ополосните и выложите в неё нарезанный кубиками картофель.

Добавьте процеженный рыбный бульон и варите после закипания около 15 минут.

Пока готовится картофель в сковороде обжарьте тёртую морковь и нарезанный кубиками лук.

Когда картофель будет готов, добавьте к нему содержимое сковороды.

Следом добавьте плавленый сыр.

И нарезанную кусочками сёмгу.

Отрегулируйте на соль и готовьте всё вместе, после закипания, ещё около 2-3 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте супу настояться под крышкой ещё примерно 10 минут.

Сырный суп с сёмгой готов. Приятного вам аппетита!