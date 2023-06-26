Сырный суп с семгой

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Описание приготовления:

Сёмгу можете заменить форелью, лососем или горбушей, а можете приготовить сырный суп из сёмги и из самой бюджетной части этой рыбки — из её брюшек. Это не сделает блюдо менее вкусным, зато получится прекрасный эконом вариант. Особую пикантность этому супу придаёт не только красная рыба, но и плавленый сыр. Любителям сырных супов сочетание сыра и рыбы непременно придётся по вкусу. Обязательно попробуйте!

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Молочные продукты / Сыр
Блюдо: Супы

Состав / Ингредиенты:

  • Семга 300 Грамм
  • Картофель 3-5 Штук
  • Морковь 1 Штука
  • Репчатый лук 1 Штука
  • Плавленый сыр 180 Грамм
  • Вода 2 Литра
  • Лаврвый лист 2 Штуки
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 6

Как приготовить «Сырный суп с семгой»

Сырный суп с семгой

Подготовьте все ингредиенты.

Сырный суп с семгой

Сёмгу промойте, залейте водой, добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, снимите пену, и на умеренном огне готовьте около 20 минут. Готовый бульон процедите, а рыбу отделите от костей если необходимо и нарежьте небольшими кусочками.

Сырный суп с семгой

Кастрюлю ополосните и выложите в неё нарезанный кубиками картофель.

Сырный суп с семгой

Добавьте процеженный рыбный бульон и варите после закипания около 15 минут.

Сырный суп с семгой

Пока готовится картофель в сковороде обжарьте тёртую морковь и нарезанный кубиками лук.

Сырный суп с семгой

Когда картофель будет готов, добавьте к нему содержимое сковороды.

Сырный суп с семгой

Следом добавьте плавленый сыр.

Сырный суп с семгой

И нарезанную кусочками сёмгу.

Сырный суп с семгой

Отрегулируйте на соль и готовьте всё вместе, после закипания, ещё около 2-3 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте супу настояться под крышкой ещё примерно 10 минут.

Сырный суп с семгой

Сырный суп с сёмгой готов. Приятного вам аппетита!

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