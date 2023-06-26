Описание приготовления:
Сёмгу можете заменить форелью, лососем или горбушей, а можете приготовить сырный суп из сёмги и из самой бюджетной части этой рыбки — из её брюшек. Это не сделает блюдо менее вкусным, зато получится прекрасный эконом вариант. Особую пикантность этому супу придаёт не только красная рыба, но и плавленый сыр. Любителям сырных супов сочетание сыра и рыбы непременно придётся по вкусу. Обязательно попробуйте!
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Семга / Молочные продукты / Сыр
Блюдо: Супы
Состав / Ингредиенты:
- Семга 300 Грамм
- Картофель 3-5 Штук
- Морковь 1 Штука
- Репчатый лук 1 Штука
- Плавленый сыр 180 Грамм
- Вода 2 Литра
- Лаврвый лист 2 Штуки
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 6
Как приготовить «Сырный суп с семгой»
Подготовьте все ингредиенты.
Сёмгу промойте, залейте водой, добавьте лавровый лист и перец горошком. Доведите до кипения, снимите пену, и на умеренном огне готовьте около 20 минут. Готовый бульон процедите, а рыбу отделите от костей если необходимо и нарежьте небольшими кусочками.
Кастрюлю ополосните и выложите в неё нарезанный кубиками картофель.
Добавьте процеженный рыбный бульон и варите после закипания около 15 минут.
Пока готовится картофель в сковороде обжарьте тёртую морковь и нарезанный кубиками лук.
Когда картофель будет готов, добавьте к нему содержимое сковороды.
Следом добавьте плавленый сыр.
И нарезанную кусочками сёмгу.
Отрегулируйте на соль и готовьте всё вместе, после закипания, ещё около 2-3 минут. Снимите кастрюлю с огня и дайте супу настояться под крышкой ещё примерно 10 минут.
Сырный суп с сёмгой готов. Приятного вам аппетита!