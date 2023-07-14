Сырный крем-суп – это необыкновенно нежное блюдо, которое подают не только в ежедневном меню, но и угощают на более значимых мероприятиях. Получить удовольствие можно не только от блюда, но и от самого процесса приготовления. Нет ничего сложного, все предельно просто. А как вкусно – не передать словами!

Сырный крем-суп с плавленым сыром — классический рецепт

Сырный крем-суп с плавленым сыром – классический рецепт, который оставит неизгладимое впечатление. Гладкая текстура с насыщенным сливочным вкусом и хрустящими сухариками понравится всем. Блюдо хорошо насыщает и поднимает настроение. А ресторанная подача сведет с ума гурманов и ценителей гастрономических шедевров.

Ингредиенты –+6 порц.

Картофель 400 гр.

Бульон мясной 1 л.

Сливки 100 мл.

Сыр плавленый 250 гр.

Сыр Пармезан (или другой твердый сыр) 50 гр.

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Петрушка для подачи

Багет 1 шт.

Шаги 40 мин.

Сырный крем-суп готовится быстро и просто. Подготавливаем продукты. Очистив картошку, нарезаем клубни дольками. Залив водой, ставим вариться. Немного остудив картошку, давим ее толкушкой или пробиваем блендером. Пюре перекладываем в кастрюлю большего размера. Наливаем бульон и сливки. Приправляем специями. Разместив на конфорке, даем закипеть. Кладем плавленый сыр, перемешиваем и провариваем до его растворения. Пробуем на вкус и при необходимости балансируем специями и пряностями. Подаем в суповых тарелках, украсив веточкой петрушки и подсушенным хлебом. Натираем на терке твердый сыр и посыпаем перед едой. Приятного аппетита!

Сырный крем-суп с курицей

Сырный крем-суп с курицей выглядит аппетитно, а на вкус получается еще лучше. Сытное блюдо скорее подходит для повседневного рациона. Готовится не сложнее других супов. Сырный суп частый гость в нашей семье. И дети, и взрослые от него в восторге. Минимум хлопот, максимум приятных эмоций.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 5

Ингредиенты:

Картофель – 5 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Сыр – 200 гр.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Куриные голени – 2 шт.

Масло растительное – 0,5 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Ополоснув голени, варим бульон, как обычно на суп. При появлении пены убираем ее шумовкой. Некоторые варят бульон, сливая жидкость после первого закипания и заливая новой водой. Очищаем клубни и корнеплоды, лук и чеснок. Для более наваристого супа используем куриные спинки или окорочка.

Шаг 2. Лук и чеснок мелко нарезаем. Картошку и морковку нарезаем покрупнее, забрасываем в бульон.

Шаг 3. На сковородке с растительным маслом жарим лук с чесноком до прозрачности. Доводить до золотого оттенка необязательно.

Шаг 4. Достаем курицу, немного остудив, вынимаем косточки и режем или разбираем на волокна. Удаляем кожу, если это принципиально.

Шаг 5. Сваренные картошку и морковь, и обжарку перекладываем в стакан блендера или чашу комбайна. Если нет ни того, ни другого, перетираем через сито, предварительно размяв толкушкой.

Шаг 6. Вооружившись погружным прибором, пюрируем овощи до желаемой консистенции. Главное не перебить, чтобы масса не стала клейкой. После чего перекладываем в бульон вместе с мясом.

Шаг 7. Натираем на терке сыр и высыпаем в суп. Прогреваем до его растворения, но не кипятим. Сыр выбираем легкоплавкий.

Шаг 8. Разливаем суп по тарелкам. Дополняем сметаной или майонезом по усмотрению. Подаем с подсушенным хлебом. Приятного аппетита!

Суп-пюре с сыром и грибами

Суп-пюре с сыром и грибами – гастрономический шедевр, который не оставляет равнодушных. Идеальная текстура, насыщенный грибной вкус со сливочным послевкусием – все это вызывает восхищение. Суп выглядит идеально и своим присутствием украсит праздничный обед.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 25 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Картофель – 3-4 шт.

Шампиньоны – 300 гр.

Сливки 20% – 100 мл.

Сыр сливочный – 120 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Чеснок гранулированный – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем картошку, лук и морковку, грибы и оставшиеся ингредиенты. Очищаем овощи. Ополаскиваем шампиньоны. Стараемся делать это быстро, чтобы грибы не успели напитаться влагой. Альтернативой шампиньонам будут свежие или сухие лесные экземпляры. Сухие нужно будет замочить на ночь.

Шаг 2. Картошку рубим как на суп – брусками, кубиками, без разницы.

Шаг 3. Морковку измельчаем не слишком крупно.

Шаг 4. Луковицу режем средними кубиками.

Шаг 5. Грибы нарезаем не слишком мелкими сегментам. Маленькие экземпляры разрезаем пополам или оставляем целиком.

Шаг 6. В прогретой с растительным маслом сковороде обжариваем нарезку, не забывая помешивать для равномерного приготовления. Потребуется минут 10.

Шаг 7. Переложив обжарку в кастрюльку, вливаем кипяток. Вскипятив, провариваем полчаса до мягкости ингредиентов.

Шаг 8. Сдабриваем сливочным сыром. Можно использовать плавленый сырок “Дружба”, “Орбита”, предварительно натерев или порезав помельче для скорейшего растворения.

Шаг 9. Хорошо размешав, вливаем сливки (жирность не принципиальна, но чем жирнее, тем аппетитнее). Можно использовать и 10% сливки, но тогда увеличить количество. Приправляем специями. Для насыщенного грибного вкуса можно добавить грибной порошок. Перемешав, провариваем 7 минут.

Шаг 10. Снимаем кастрюльку с конфорки и осторожно пюрируем блендером, придерживая прихватками, чтобы не обжечься. Если потребуется регулируем вкус.

Шаг 11. Наполняем порционные тарелки сливочным супчиком. Украшаем и отправляемся обедать. Приятного аппетита!

Сырный крем-суп с креветками

Сырный крем-суп с креветками получается невероятно вкусным. Приготовить элементарное блюдо сможет каждый, не прилагая особых усилий. Быстро, вкусно и доступно. Чтобы не тратить время на очистку креветок, берем уже очищенные или готовый морской коктейль.

Время готовки – 1 ч. 00 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Вода – 600 мл.

Сливки – 250 мл.

Сырок плавленый – 2 шт.

Креветки очищенные сваренные – 250 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Корнеплоды и клубни очищаем экономкой, лук освобождаем от цветного слоя. Измельчаем продукты.

Шаг 2. Закипятив воду, опускаем в нее картошку. Солим и варим до готовности. Прогреваем сковородку с растительным маслом и обжариваем лук с морковкой. Когда овощи станут мягкими, перекладываем к картошке.

Шаг 3. Нарезав плавленый сыр, забрасываем его в кастрюлю к овощам и интенсивно размешиваем, чтобы сыр расплавился. Перемещаем кастрюлю на деревянную доску и аккуратно, чтобы не обжечься, пюрируем массу погружным прибором. Если нет кухонного помощника, перетираем через сито.

Шаг 4. Взбиваем, пока не будет устраивать консистенция. Наливаем сливки (жирность не имеет значение, но лучше взять 20% продукт) и размешиваем. Приправляем специями по вкусу. Кладем креветки и подогреваем блюдо, чуть-чуть не доводя до закипания.

Шаг 5. Убираем кастрюлю с плиты. Распределяем угощение по порциям. Украшаем по усмотрению. Дополняем сырными палочками или чесночными гренками. Приятного аппетита!

Крем-суп из сыра с брокколи

Крем-суп из сыра с брокколи – сытное и вкусное угощение, приготовление которого отнимет не более получаса. Приготовить блюдо с легкостью сможет каждый. Количество сливок намерено не указано. Каждый добавляет до нужной консистенции. Насколько жирные сливки – тоже не принципиально.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель – 130 гр.

Вода – 1 л.

Сливки – по вкусу.

Сыр плавленый – 100 гр.

Морковь – 90 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Укроп – по вкусу.

Лук репчатый – 80 гр.

Брокколи – 200 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Почистив картошку, морковку и лук, ополаскиваем их. Достаем замороженную брокколи.

Шаг 2. Крупно порезав овощи, кладем в кастрюлю с водой. Приправляем специями. Размещаем на конфорке. Вскипятив, минимизируем нагрев и варим, пока овощи не станут мягкими.

Шаг 3. Сняв с конфорки, добавляем сыр и сливки. Количеством сливок регулируем густоту. Жирность продукта берем любую, но, как правило, чем жирнее, тем вкуснее. Перемешав, доводим до гладкой консистенции при помощи кухонного агрегата.

Шаг 4. Если нет электротехники, перетираем содержимое кастрюли через сито или разминаем толкушкой. Суп возвращаем на конфорку, слегка прогреваем, не доводя до кипения.

Шаг 5. Сервируем и декорируем по своему усмотрению. Посыпаем измельченной зеленью и рисуем паутинку сливками. Блюдо выглядит потрясающе. Гости останутся в восхищении. Приятного аппетита!

Суп-пюре из сыра с беконом

Суп-пюре из сыра с беконом – максимально простое и необыкновенное по вкусу блюдо. Хрустящий бекон идеально подчеркивает нежный сливочно-сырный вкус. Суп готовится не более получаса и оставляет после себя кучу эмоций. Внешний вид блюда покорит вас.

Время готовки – 30 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Бекон – 30 гр.

Сливки – 200 мл.

Сыр плавленый/сливочный – 100 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Чеснок – 1 зубчик.

Вода – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты.

Шаг 2. Бекон кладем в огнеупорную форму для микроволновки, прикрыв пленкой, помещаем на 1,5 минуты при максимальной мощности в микроволновку. Остужаем. Можно поджарить бекон на сковородке без масла.

Шаг 3. Чистим картошку и промываем.

Шаг 4. Измельчаем ее.

Шаг 5. Очищаем лук и чеснок, нарезаем как можно мельче.

Шаг 6. В кастрюлю кладем овощную нарезку и наливаем 1,5 литра воды. Готовим 20 минут.

Шаг 7. Сдобрив солью и перцем, пробуем, всего ли хватает.

Шаг 8. Выливаем 200 миллилитров сливок. Это могут быть как 10%, так и 20% жирности. С жирными сливками вкус будет насыщеннее. Перемешав, прогреваем, не доводя до закипания.

Шаг 9. В горячую массу кладем сыр. Вместо плавленого сыра можно использовать сливочный. Тщательно вымешиваем, чтобы он быстрее разошелся.

Шаг 10. Пробиваем содержимое до кремовой текстуры. Блендер используем аккуратно, чтобы не обжечь руки паром. При отсутствии прибора разминаем толкушкой или протираем через сито.

Шаг 11. Наполняем тарелки нежным супом и посыпаем хрустящим беконом. Это великолепное сочетание, которое не передать словами.

Шаг 12. Суп получается изумительным! Приятного аппетита!

Сырный крем-суп с гренками

Сырный крем-суп с гренками получается невероятно нежным. Внешний вид блюда привлекает своей яркостью. Хрустящие гренки подчеркивают бархатистую текстуру супа. А сырный вкус вскружит голову любому. Это отличный вариант для праздничного стола.

Время готовки – 20 мин.

Время приготовления – 5 мин.

Порции – 3

Ингредиенты:

Картофель – 2 шт.

Куриные спинки – по вкусу.

Свиные ребрышки – по вкусу.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Сырок плавленый – 100 гр.

Лист лавровый – 1 шт.

Масло сливочное – 1 ст.л.

Кукуруза – 0,5 банки.

Орех мускатный – 0,3 ч.л.

Сливки 10% – 200 мл.

Масло растительное – для жарки.

Бульон – 1,5 ст.

Вода – 1 ст.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Батон – 2 ломтика.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Заранее варим куриные спинки и свиные ребрышки. Процеживаем бульон. Мясо используем по усмотрению для других блюд. Отливаем 1,5 стакана бульона.

Шаг 2. Очищаем и измельчаем лук.

Шаг 3. Почистив картошку, режем кубиками.

Шаг 4. Очищенный чеснок раздавливаем. Берем кастрюлю с двойным дном вливаем растительное масло. Выгружаем нарезку и поджариваем вместе с чесноком.

Шаг 5. Очищаем морковку и натираем на терке. Перекладываем в кастрюлю. Продолжаем готовить.

Шаг 6. Понемногу к обжарке вливаем бульон.

Шаг 7. Добавляем еще.

Шаг 8. Вливаем воду. Кладем лаврушку и досаливаем.

Шаг 9. Доводим овощи до готовности. Достаем лаврушку и пюрируем овощи блендером.

Шаг 10. Добавляем сливки.

Шаг 11. Приправляем мускатным орехом.

Шаг 12. Кладем плавленый сыр.

Шаг 13. Кипятим, пока сыр полностью не разойдется.

Шаг 14. Разливаем по порциям. Кладем консервированную кукурузу.

Шаг 15. Хлеб режем на кубики.

Шаг 16. Нагрев сковородку и распустив растительное масло, кладем хлеб и подрумяниваем.

Шаг 17. Гренки раскладываем по порциям.

Шаг 18. Декорируем по своему усмотрению.

Шаг 19. Приступаем к дегустации, пока сухарики не размокли.

Шаг 20. Не очень хлопотно, но очень вкусно! Приятного аппетита!

Сырный суп-пюре с курицей и шампиньонами

Сырный суп-пюре с курицей и шампиньонами придется по душе абсолютно всем. Отказаться от ароматного блюда не получится даже у самых привередливых. Шампиньоны придают угощению дополнительную изюминку. Сложностей в готовке не возникнет, проще некуда.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2

Ингредиенты:

Картофель – 3 шт.

Шампиньоны – 400 гр.

Филе куриное – по вкусу.

Сырок плавленый – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Ополоснув куриное филе и почистив картошины, складываем продукты в кастрюлю. Залив очищенной водой, размещаем на плите и готовим основу. При необходимости снимаем пенку, если она образуется при варке.

Шаг 2. Лук и грибы чистим. Шампиньоны не нужно мыть, чтобы они не напитались влагой. Достаточно снять кожицу и обновить срез на ножках. Произвольно нарезаем и пассеруем на растительном масле.

Шаг 3. Когда картошка сварится, а грибы с луком поджарятся, выкладываем их в миску.

Шаг 4. Плавленый сырок нарезаем мелким кубиком. Кладем к грибам и луку. Можно использовать сливочный сыр. Он придаст насыщенный оттенок блюду. А для более грибного вкуса применяем грибной порошок.

Шаг 5. Вливаем половник горячего бульона и пюрируем погружным агрегатом до бархатистого состояния или толчём толкушкой, если нет кухонных агрегатов.

Шаг 6. Пюре возвращаем в кастрюлю с бульоном, предварительно достав мясо. Прокипятив 10 минут, сервируем блюдо. Курицу подаем отдельно, нарезав кусочками. Присыпав нарезанными душистыми травами, садимся за стол. Приятного аппетита!

Сырный крем-суп по-французски

Сырный крем-суп по-французски готовится просто, обладает шикарной текстурой и привлекательным внешним видом. Для приготовления используют бюджетные ингредиенты, которые не ударят по карману. Жирность сливок не принципиальна, подойдут как 20%, так и 10%.

Время готовки – 35 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 12

Ингредиенты:

Картофель – 400 гр.

Вода – 3 л.

Сырки плавленые – 400 гр.

Морковь – 200 гр.

Соль – 25 гр.

Хмели-сунели – 5 гр.

Лук репчатый – 200 гр.

Консервированная кукуруза – 400 гр.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты для аппетитного супа. Очищаем картошку, морковку и лук.

Шаг 2. Морковку и лук режем довольно крупно. Метод нарезки не принципиален, все компоненты все равно будем измельчаться. Выгружаем овощи в прогретую с растительным маслом кастрюлю, желательно с толстостенным дном. Обжариваем до привлекательного золотистого оттенка.

Шаг 3. Вливаем сюда 3 литра фильтрованной воды. Даем вскипеть. А пока чистим картошку и крупно режем. Забрасываем в суп, прикрыв и убавив температуру, готовим 20 минут.

Шаг 4. Когда овощи приготовятся, вооружившись прибором, аккуратно измельчаем содержимое кастрюли или используем комбайн. Возвращаем на плиту и даем вскипеть. После чего убираем с конфорки.

Шаг 5. Плавленые сырки режем на удобные куски и выгружаем в суп, даем раствориться. Выгружаем консервированную кукурузу без жидкости. Сдабриваем специями. Хорошо перемешиваем. Сервируем, дополнив подсушенным хлебом. Приятного аппетита!

Сливочно-сырный суп-пюре

Сливочно-сырный суп-пюре обладает насыщенным вкусом. Изумительное блюдо подходит не только для ежедневного рациона, но и для особенных событий. Суп выходит очень аппетитным и хорошо насыщает. Готовится просто и не отнимет много времени. Деловым людям и тем, кто не любит проводить часы на кухне, на заметку!

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4

Ингредиенты:

Картошка – 350 гр.

Вода – 300 мл.

Сливки 20% – 180 мл.

Сыр плавленый – 120 гр.

Сыр твердый – 30 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Лук репчатый – 130 гр.

Морковь – 130 гр.

Масло растительное – 3 ст.л.

Зелень – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты. Лук и морковку очищаем от шелухи и кожуры. Луковицу мелко рубим. Морковь нарезаем полукружочками.

Шаг 2. Кастрюлю размещаем на огне. Наливаем растительное масло и пассеруем нарезку до мягкости. Почистив картошку, нарезаем кубиками. Когда обжарка размягчится, высыпаем картошку.

Шаг 3. Налив воду и вскипятив, уменьшаем пламя и варим, пока картошка не приготовится. Далее кладем плавленый сыр, размешиваем до полного растворения и вливаем сливки. У меня 20%, но подойдут и меньшей жирности. Балансируем вкус специями и убираем с огня.

Шаг 4. Аккуратно, чтобы не ошпариться, пробиваем суп до бархатистой текстуры погружным агрегатом.

Шаг 5. Разливаем суп по порциям. Сверху посыпаем тертым твердым сыром и рублеными душистыми травами. Хлеб подсушиваем на сковородке без масла. Кладем в тарелку.

Шаг 6. Чтобы сухарики не размокли, презентуем и сразу пробуем. Хрустящие гренки восхитительно гармонируют с кремовой текстурой. Приятного аппетита!