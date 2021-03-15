Сырость в подвале и плесень на стенах: жители ул. Ивана Голубца жалуются на УК

В Севастополе жители дома №45 по ул. Ивана Голубца жалуются на работу управляющей компании «Центр». По мнению жильцов, из-за некачественного ремонта их дом медленно проседает в землю – канализационные стоки из подвала уходят просто в грунт, а из-за постоянной сырости на стенах дома растёт мох и плесень.

Четырёхэтажный дом №45 по улице Ивана Голубца был построен в 1959 году. Возведённое из инкерманского известняка, некогда красивое здание сейчас медленно разрушается. Причин для этого несколько. Одна из самых главных – у дома нет нормальной водосточной системы.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА, жительница дома №45 по улице Ивана Голубца: «Ему не поставили желоба и водосточные трубы. Поэтому вся вода сверху течёт вниз, разбиваясь об асфальт – брызгает на стены. Эти стены у нас все в мокром мхе и грязи – это всё цветёт и зелёное. Сами стены всё время сырые».

Вторая проблема – некачественный, по мнению жильцов, ремонт системы водоотведения в подвале первого подъезда. Чуть меньше года назад сотрудники управляющей компании заменили часть труб, однако большого эффекта это не дало. Новые пластиковые трубы теперь плавно переходят в старые, ржавые и прогнившие.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА, жительница дома №45 по улице Ивана Голубца: «Всё время у нас здесь сырость. Дето в том, что раньше вытекающая вода здесь просто стояла, а сейчас, когда грунт размяк и размок, она просто поглубже уходит в землю».

Жители дома считают, что постоянные потопы и влажность привели к тому, что здание стало в буквальном смысле проседать в землю.

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА, жительница дома №45 по улице Ивана Голубца: «Мы просили их это устранить. Приехали люди с ООО «Центр» и увидели, что у нас дом просел. Особенно сильно в районе первого подъезда. Они увидели и испугались. Залили цементом отмостки. Видите, вот – цементом залили. И покрасили только нашу часть у подъезда дома. Испугались, грибочек вот так сняли, не весь дом».

Местные жители бьют тревогу и уже второй год обивают пороги управляющей компании и контролирующих органов. Однако на все обращения граждан приходят отписки. Капитальный ремонт подвальных помещений и фасада здания запланирован на 2025 год, а вот внутридомовой системы водоотведения – на 2037. Однако и текущее содержание дома со стороны управляющей компании вызывает множество нареканий со стороны жильцов.

ЕКАТЕРИНА БЕРЕЖНАЯ, жительница дома №45 по улице Ивана Голубца: «Получается так, что мы платим за те услуги, которые нам никто не предоставляет – отопления нет, уборки нет, санитарное состояние очень сложное. В подвале сырость. Вы можете убедиться, пройдя на другую сторону дома – мы с вами стоим, здесь солнечно, а вот с той стороны дома чётко видно – сырость полностью идёт по первому этажу».

В управляющей компании отказались давать какие-либо комментарии по телефону. Телеканал НТС направил официальный запрос в адрес ООО «УК Центр» с просьбой пояснить – известно ли обслуживающей организации о текущем состоянии системы водоотведения в подвале дома №45 по улице Ивана Голубца, и почему её сотрудники зачистили внешние стены от плесени и растительности только у первого подъезда, а не по всему периметру здания.

Николай Кузнецов, Дмитрий Фомин, «Севинформбюро»