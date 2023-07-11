Описание приготовления:

Конечно, такие абрикосы не совсем похожи на обычную курагу, они жестче, не такие сладкие. Но при этом они намного натуральнее покупных. Вымачивание с лимонной кислотой нужно, чтобы дольки за время сушки не покрылись серым налетом. Хранить заготовленные абрикосы лучше всего в стеклянной таре, которая хорошо закрывается.

Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Абрикос 1 Килограмм

Вода 1 Литр

Лимонная кислота 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

44 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сушка абрикосов в электросушилке»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сушеных абрикосов в электросушилке.

Абрикосы переберите, вымойте, разделите, пополам удаляя косточки, выложите в миску. В холодной воде разведите лимонную кислоту и залейте половинки абрикосов, оставьте на 10 минут. Затем откиньте их на сито и дайте воде полностью стечь.

Разложите половинки абрикосов срезом вверх на решетки электросушилки, чтобы они не соприкасались.

Установите температуру 55 градусов и сушите половинки в течение 12-14 часов. Абрикосы готовы, когда перестают липнуть к пальцам там, где срез.

Хороших заготовок!