Описание приготовления:
Конечно, такие абрикосы не совсем похожи на обычную курагу, они жестче, не такие сладкие. Но при этом они намного натуральнее покупных. Вымачивание с лимонной кислотой нужно, чтобы дольки за время сушки не покрылись серым налетом. Хранить заготовленные абрикосы лучше всего в стеклянной таре, которая хорошо закрывается.
Основной ингредиент: Фрукты / Абрикос Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Абрикос 1 Килограмм
- Вода 1 Литр
- Лимонная кислота 1 Чайная ложка
Количество порций 1
Калорийность
44 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сушка абрикосов в электросушилке»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления сушеных абрикосов в электросушилке.
Абрикосы переберите, вымойте, разделите, пополам удаляя косточки, выложите в миску. В холодной воде разведите лимонную кислоту и залейте половинки абрикосов, оставьте на 10 минут. Затем откиньте их на сито и дайте воде полностью стечь.
Разложите половинки абрикосов срезом вверх на решетки электросушилки, чтобы они не соприкасались.
Установите температуру 55 градусов и сушите половинки в течение 12-14 часов. Абрикосы готовы, когда перестают липнуть к пальцам там, где срез.
Хороших заготовок!