Сытно и быстро: рецепт куриных бомбочек с грибами

Такие бомбочки можно подавать как отдельно, так и с гарниром.
Продолжая тему вкусового сочетания куриного мяса и грибом, не можем обойти вниманием рецепт из кулинарного канала «Рецепты каждый день». Куриные бомбочки с грибами – отличная альтернатива сытному ужину. Их можно в качестве перекуса брать с собой на работу, а также на пикник.
Куриные бомбочки с грибами
Ингридиенты:
- куриное филе – 500 гр;
- грибы – 300 гр;
- сыр нежирный – 70 гр;
- сливки 20% – 3 ст. л;
- лук – 1 шт.;
- соль, перец черный молотый – по вкусу.
Способ приготовления:
Грибы нарезать кубиками и обжарить на оливковом масле с измельченным луком, в конце посолить и поперчить. К грибам добавить натертый сыр и сливки, перемешать. Куриное филе отбить, посолить, поперчить. В центр положить грибной фарш, свернуть, придав форму «бомбочки», при необходимости заколоть зубочистками.
Завернуть в фольгу (фольгу предварительно смазать оливковым маслом) и запекать в духовке при температуре 200 градусов 30 минут, после чего снять фольгу и дать подрумяниться еще 5-10 минут.
Ранее Фокус писал, как приготовить закусочный торт с курицей и грибами.