Сытный и ароматный. Рецепт итальянского супа минестроне

Этот суп традиционно готовят в Италии, и, благодаря приправам, он получается очень вкусным.
Если вы не знаете, какой суп приготовить, попробуйте минестроне. Это традиционный итальянский суп из разнообразных овощей и бобовых. На Мальте его готовят со спагетти, но вообще минестроне готовят из сезонных овощей, тех, что можно купить на рынке. Часто в него добавляют чечевицу.
Считается, что минестроне готовили еще во времена Римской империи, но без томатов и картофеля, они, конечно, появились гораздо позже, уже в 16 веке.
Дословно – Minestrone значит «большой суп», то есть суп с множеством ингредиентов. Рецептов его приготовления множество, но один из самых простых был опубликован на сайте Italy4.me
Минестроне
Ингредиенты:
- куриный бульон — 2 л;
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- сельдерей — 1 стебель;
- кабачок — 1 шт.;
- помидоры — 2 шт.;
- фасоль консервированная — 1 банка;
- масло оливковое — 2 ст. л.;
- соль, перец, базилик, орегано — по вкусу;
- сыр пармезан — для подачи.
Картофель, морковь и кабачок очистите и нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Сельдерей нарежьте кольцами. Помидоры опустите на минуту в кипящую воду, затем снимите кожицу и нарежьте мякоть.
В большой кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте сельдерей и морковь и жарьте еще 5 минут, помешивая.
Залейте овощи куриным бульоном и доведите до кипения. Снизьте огонь и варите около 15 минут, пока овощи не станут мягкими.
Добавьте картофель, помидоры, фасоль, соль, перец, базилик и орегано. Перемешайте и варите еще 15-20 минут, пока картофель не будет готов.
Разлейте суп по тарелкам и посыпьте тертым пармезаном. Подавайте горячим или теплым с подсушенным на сковороде хрустящим хлебом.
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