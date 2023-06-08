Сытный и ароматный. Рецепт итальянского супа минестроне

Этот суп традиционно готовят в Италии, и, благодаря приправам, он получается очень вкусным.

Если вы не знаете, какой суп приготовить, попробуйте минестроне. Это традиционный итальянский суп из разнообразных овощей и бобовых. На Мальте его готовят со спагетти, но вообще минестроне готовят из сезонных овощей, тех, что можно купить на рынке. Часто в него добавляют чечевицу.

Считается, что минестроне готовили еще во времена Римской империи, но без томатов и картофеля, они, конечно, появились гораздо позже, уже в 16 веке.

Дословно – Minestrone значит «большой суп», то есть суп с множеством ингредиентов. Рецептов его приготовления множество, но один из самых простых был опубликован на сайте Italy4.me

Минестроне

Ингредиенты:

куриный бульон — 2 л;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

чеснок — 2 зубчика;

сельдерей — 1 стебель;

кабачок — 1 шт.;

помидоры — 2 шт.;

фасоль консервированная — 1 банка;

масло оливковое — 2 ст. л.;

соль, перец, базилик, орегано — по вкусу;

сыр пармезан — для подачи.

Картофель, морковь и кабачок очистите и нарежьте кубиками. Лук и чеснок мелко нашинкуйте. Сельдерей нарежьте кольцами. Помидоры опустите на минуту в кипящую воду, затем снимите кожицу и нарежьте мякоть.

В большой кастрюле разогрейте оливковое масло и обжарьте лук и чеснок до золотистого цвета. Добавьте сельдерей и морковь и жарьте еще 5 минут, помешивая.

Залейте овощи куриным бульоном и доведите до кипения. Снизьте огонь и варите около 15 минут, пока овощи не станут мягкими.

Добавьте картофель, помидоры, фасоль, соль, перец, базилик и орегано. Перемешайте и варите еще 15-20 минут, пока картофель не будет готов.

Разлейте суп по тарелкам и посыпьте тертым пармезаном. Подавайте горячим или теплым с подсушенным на сковороде хрустящим хлебом.

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