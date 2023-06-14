Тает во рту: рецепт нежного бананового печенья

Приготовление печенья займет не более получаса.

Если у вас в кухне есть пара бананов, немного муки, масла и сахара, рекомендуем приготовить вкуснейшее банановое печенье, которое буквально тает во рту. Рецептом этого очень простого десерта поделились на канале «Рецепты каждый день».

Банановое печенье

Ингредиенты:

сливочное масло – 115 гр;

сахар – 100 гр;

яйцо – 2 шт;

разрыхлитель – 10 гр;

соль – 0,5 ч. л;

банан – 2 шт;

мука – 320 гр;

ванильный сахар – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Сливочное масло комнатной температуры положить в чашу, влить яйца, всыпать сахар и взбить миксером до однородной массы. Бананы размять вилкой, добавить в масляно-яичную массу, всыпать ванильный сахар, соль и перемешать миксером. Затем туда же ввести частями просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и опять перемешать лопаткой до однородной массы.

Противень застелить пергаментной бумагой и выложить по столовой ложке теста на небольшом расстоянии друг от друга. Можно выдавить тесто из кондитерского мешка.

Отправить противень в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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