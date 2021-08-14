Тайны Аджимушкайских каменоломен. Поисковики восстанавливают прошлое

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 31. АиФ-Крым №31 04/08/2021

Воздух здесь всегда прохладный, влажный, с неуловимым привкусом вездесущей известняковой пыли. «Нашли ещё много разбросанных человеческих останков, остатков оружия и снаряжения. Далеко не заходили, так как наш фонарик очень слабо светил», — записал в одном из своих отчётов 1984 года одессит Виктор Михайлович Соколов.

Отставной офицер, он посвятил свою жизнь поисковой работе и восстановлению имён погибших во время Великой Отечественной войны. И с 80-х привозил свою поисковую команду в Аджимушкайские каменоломни.

В этом году исполняется 60 лет со времени первой исследовательской вылазки в место, где воевал подземный гарнизон. В 2022-м будет полвека, как в штольни вошла первая полноценная комплексная экспедиция: с сапёрами, спелеологами, историками, поисковым отрядом.