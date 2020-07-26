«Тайные» туристы и путёвки для местных. Каким будет курортный сезон в Крыму

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 20. АиФ-Крым №20 13/05/2020 Сюжет Ситуация с коронавирусом в Крыму

Заявление главы Крыма о том, что курортный сезон может не состояться, вызвало очередную волну зловещих прогнозов. О грядущих убытках и разорении здравниц, пансионатов и прочих средств размещения. Насколько такие предположения обоснованы, разбирался «АиФ-Крым».

Вместо дачи — в санаторий?

Глава Крыма рассказал о перспективах курортного сезона в регионе Собственные доходы республики держатся вовсе не на курортных доходах. Хотя в разные годы прямые поступления от этой отрасли достигают 7-8%. Тем не менее отсутствие туристов всегда сказывается на торговле, общепите, экскурсионных и прочих услугах.

Идея поддержать курорты за счёт бюджета, заполняя здравницы местными жителями, имеющими право на льготные и бесплатные путёвки, уже высказывалась главой Крыма Сергеем Аксёновым. 500 тысяч крымчан могут разместить в местных санаториях за счёт регионального бюджета.