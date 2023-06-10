Так делает только моя свекровь. Намного вкуснее сырников: беру творог и готовлю за 15 минут

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Если говорить о выпечке, в которой тесто готовится с добавлением творога, то многие представляют себе именно сырники. Это не удивительно, потому что данное блюдо достаточно распространенное. Оно присутствует во множестве кухонь мира. Трудно представить завтраки в кафе или ресторане без сырников в комплексном меню.

Однако, сырникам есть современная альтернатива. Добавим в тесто творог, но в итоге получим иное блюдо.

Ингредиенты для шанежек с мясом:

  • Творог – 250 г;
  • Яйцо – 2 штуки;
  • Растительное масло – 2 ст. л.;
  • Мука – 300 г;
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • Куриный фарш – 300 г;
  • Лук – 1 штука;
  • Картофель – 1 штука;
  • Соль, перец – по вкусу.

Приготовление шанежек с мясом:

Смешиваем в одной миске творог, яйца и доводим до однородности. Далее просеиваем муку и разрыхлитель в яичную смесь, замешиваем тесто.

В фарш натираем лук и картофель, добавляем черный молотый перец и соль, перемешиваем.

Так делает только моя свекровь. Намного вкуснее сырников: беру творог и готовлю за 15 минут

Раскатываем тесто до толщины в 5 миллиметров. Распределяем по всей площади теста фарш. Закатываем тесто в рулет и защипываем края.

Так делает только моя свекровь. Намного вкуснее сырников: беру творог и готовлю за 15 минут

Нарезаем рулет вдоль на кусочки средней толщины, обваливаем их в муке.

Так делает только моя свекровь. Намного вкуснее сырников: беру творог и готовлю за 15 минут

Хорошо разогреваем на сковороде растительное масло и выкладываем на поверхность кусочки. Обжариваем шанежки по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне.

Так делает только моя свекровь. Намного вкуснее сырников: беру творог и готовлю за 15 минут

Так делает только моя свекровь. Намного вкуснее сырников: беру творог и готовлю за 15 минут

Получается выпечка из воздушного теста с сочным фаршем внутри. Такое блюдо отлично подойдет в качестве обеда или ужина.

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