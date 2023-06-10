Так делает только моя свекровь. Намного вкуснее сырников: беру творог и готовлю за 15 минут

Если говорить о выпечке, в которой тесто готовится с добавлением творога, то многие представляют себе именно сырники. Это не удивительно, потому что данное блюдо достаточно распространенное. Оно присутствует во множестве кухонь мира. Трудно представить завтраки в кафе или ресторане без сырников в комплексном меню.
Однако, сырникам есть современная альтернатива. Добавим в тесто творог, но в итоге получим иное блюдо.
Ингредиенты для шанежек с мясом:
- Творог – 250 г;
- Яйцо – 2 штуки;
- Растительное масло – 2 ст. л.;
- Мука – 300 г;
- Разрыхлитель – 1 ч. л.;
- Куриный фарш – 300 г;
- Лук – 1 штука;
- Картофель – 1 штука;
- Соль, перец – по вкусу.
Приготовление шанежек с мясом:
Смешиваем в одной миске творог, яйца и доводим до однородности. Далее просеиваем муку и разрыхлитель в яичную смесь, замешиваем тесто.
В фарш натираем лук и картофель, добавляем черный молотый перец и соль, перемешиваем.
Раскатываем тесто до толщины в 5 миллиметров. Распределяем по всей площади теста фарш. Закатываем тесто в рулет и защипываем края.
Нарезаем рулет вдоль на кусочки средней толщины, обваливаем их в муке.
Хорошо разогреваем на сковороде растительное масло и выкладываем на поверхность кусочки. Обжариваем шанежки по 4 минуты с каждой стороны на среднем огне.
Получается выпечка из воздушного теста с сочным фаршем внутри. Такое блюдо отлично подойдет в качестве обеда или ужина.