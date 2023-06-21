Так готовили Царям. Нежная и сочная грудка в кляре: жарю до золотистой корочки и сразу на стол

Не всегда удается вкусно приготовить куриную грудку. Дело в том, что данный вид мяса очень нежный. Филе легко передержать на огне, вследствие чего мясо потеряет необходимую для сочности жидкость.

По этой причине нужно тщательно следить за приготовлением куриной грудки. Не стоит обжаривать сразу все филе. Легче для лучшего результата разделить грудку на маленькие части.

Также большое значение имеет кляр. Мы расскажем, как лучше сделать куриную грудку в кляре.

Ингредиенты для куриной грудки в кляре:

Куриная грудка — 2 шт.;

Лук репчатый — 2 шт.;

Чеснок — 2 зубчика;

Сметана — 6 ст.л.;

Соль — 1 ч. л.;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 5 ст. л.

Приготовление куриной грудки в кляре:

Куриные грудки надо нарезать на поперечные кусочки толщиной не более 1,5 см. Филе накрываем пищевой пленкой и тщательно отбиваем с обеих сторон.

Посыпаем куриное мясо солью и специями по вкусу, втираем в волокна филе.

Для кляра нужно крупно нарезать лук, поместить с чесноком и сметаной в блендер.

В блендере надо измельчить продукты до состояния кашицы. Смесь посыпаем солью, разбиваем в нее яйца, перемешиваем.

В смесь высыпаем муку, снова перемешиваем. Выкладываем в кляр филе, накрываем массу пищевой пленкой. Отправляем мясо в кляре в холодильник на полчаса.

В растительном масле на сковороде обжариваем каждый кусочек куриной грудки, обваленный в кляре. Жарить надо с обеих сторон до золотистой корочки.

Можно выложить куриное мясо на полотенце, чтобы впитался лишний жир. Так получается сочная курица в кляре для различных гарниров.