Так готовят немецкие хозяюшки. Блюдо из кефира и фарша: вкусно и быстро

Французы, создавая рецепт котлет, не догадывались о том, как сильно это блюдо западет в душу миллиарда человек по всему миру. Сейчас невозможно представить, как бы существовала американская и европейская кухня без данного мясного изделия.

Котлеты имели большое значение даже для нашей кухни. В 1939 году вышла книга в Советском Союзе, в которой предлагалось много рецептов котлет. Повара отошли от классического французского рецепта, сделали нечто новое, более актуальное для обычного человека.

Расскажем о том, как приготовить привычные для всех котлеты.

Ингредиенты для котлет на кефире:

Мясной фарш — 500 г;

Кефир — 250 мл;

Соль — ½ ч. л.;

Лук репчатый — 1 шт.;

Мука — 3 ст.л.;

Яйцо — 3 шт.

Приготовление котлет на кефире:

Смешиваем фарш с кефиром, солим и тщательно перемешиваем. Нарезаем луковицу мелким кубиком, выкладываем в фарш, смешиваем.

Отделяем белок от желтка в яйцах, добавляем желтки к фаршу, снова перемешиваем.

Добавляем муку.

Белки с солью взбиваем до образования белой пышной массы, которая не вытекает из чаши.

Данную массу перекладываем в фарш, аккуратно вводим в него. В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем столовой ложкой порции котлет.

Обжариваем на среднем огне котлеты с каждой стороны по 3-4 минуты. Перекладываем котлеты в кастрюлю, выливаем 200 мл воды. На медленном огне под крышкой тушим котлеты 10 минут.

Подавать нежные котлеты на кефире стоит с овощным салатом.

Также в фарш можно добавить черный молотый перец по вкусу.