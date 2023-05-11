Так, как любил кобзарь: приготовьте вареники по личному предпочтению Тараса Шевченко

Вкусные и горячие вареники – просто мечта на обед. Приготовьте известное украинское блюдо на гречневой муке в сочетании с вишней – вам точно придется по вкусу эта вариация блюда.

Об особой любви Тараса Григорьевича Шевченко к вареникам известно всем. Любимое блюдо многих украинцев покорило и прославленного Кобзаря.

Интересно Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски

Проклятое то блюдо, что вы рассказывали, недели три снилось. Только что глаза закрою, вареник да, так тебе и лезет в глаза…, – вспоминал Тарас Шевченко в письме к Яну Кухаренко, 31 января 1843 года.

Как отмечается в разных источниках, особенно любил гречишные вареники с кисломолочным сыром. Известный кулинар Евгений Клопотенко разнообразил начинку вишнями, а в гречневую муку добавил пшеничную.

Рецепт гречневых вареников

Время: 1,5 часа

Порций: 4