Так, как любил кобзарь: приготовьте вареники по личному предпочтению Тараса Шевченко

Вареники известны на весь мир / Фото pexels
Ингредиенты:
для теста:
– 200 грамм пшеничной муки;
– 200 грамм гречневой муки;
– 300 миллилитров молока 2,5%;
– 1 яйцо;
– 1 желток;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 1 щепотка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 100 грамм сливочного масла (для подачи);
– 1 столовая ложка гречишного меда (для подачи);
для начинки:
– 300 грамм кисломолочного сыра 9%;
– 200 грамм вишни;
– 100 грамм сахара;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала.
Приготовление:
- Для теста соедините два вида муки, добавьте сахар и щепотку соли.
- Влейте в емкость с мукой молоко, подсолнечное масло, вбейте яйцо и добавьте желток.
- Замесите мягкое тесто и поместите его в холодильник.
- Для начинки измельчите вишни ножом на мелкие кусочки.
- В миске соедините вишню, творог, сахар и кукурузный крахмал.
- Выньте тесто из холодильника, разделите на несколько кусков.
- Посыпьте рабочую поверхность пшеничной мукой и раскатайте один кусок теста в тонкий пласт.
- Вырежьте на нем кружочки тонким стаканом. На каждое добавить по чайной ложке начинки и хорошо залепить вареники.
- В кипящую и подсоленную воду опустите вареники, каждую порцию старайтесь быстро закинуть.
- Периодически помешивайте, чтобы они не слиплись и не прилипли ко дну кастрюли.
- После того как вареники всплывут, варите 2 – 3 минуты, а затем откиньте на дуршлаг.
- Для приготовления соуса растопите сливочное масло, перелейте его в миску, добавьте гречишный мед, тщательно размешайте и полейте вареники. По желанию подайте еще и сметану и обязательно смакуйте теплыми.