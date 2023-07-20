Так капусту вы точно еще не готовили. Беру капусту и 2 яйца: вкусный ужин на всю семью

Недавно в интернете прошел тренд на блин из овсяной муки — то есть, овсяноблин. Данное блюдо вызвало диссонанс у многих диетологов. Не все были согласны с тем, что блин из овсянки диетический и относится к категории правильного питания.

Однако, популярность данной лепешки привела к большому количеству различных вариаций этого рецепта. Наиболее правильными и вкусными считаются лепешки из овощей. Например, лепешка из капусты.

Она сытная, готовится быстро и не имеет претензий от диетологов.

Ингредиенты для капустной лепешки:

капуста — 300 г;

яйца — 2 шт.;

мука — 3 ст. л.;

соль — ½ ч. л.;

кунжут — ст. л.

Приготовление капустной лепешки:

Шинкуем максимально мелко капусту, смешиваем с яйцами, солью и мукой.

Оставляем полученную смесь на 5 минут, а затем снова перемешиваем компоненты в тесте.

Распределяем по поверхности сковороды каплю растительного рафинированного масла. ⅓ часть капустной массы кладем на дно сковороды, распределяем ровным небольшим слоем.

Посыпаем лепешку кунжутом, готовим на слабом огне под крышкой 10 минут. Накрываем лепешку тарелкой, переворачиваем сковороду. С тарелки перемещаем лепешку не обжаренной стороной на сковороду.

Готовим лепешку также 10 минут под крышкой. Аналогичные действия повторяем с остатками теста.

К тесту можно добавить также зеленый лук и укроп для разнообразия вкуса.

Получается хорошая замена классическим блинам и лепешкам.