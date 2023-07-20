Так капусту вы точно еще не готовили. Беру капусту и 2 яйца: вкусный ужин на всю семью

Недавно в интернете прошел тренд на блин из овсяной муки — то есть, овсяноблин. Данное блюдо вызвало диссонанс у многих диетологов. Не все были согласны с тем, что блин из овсянки диетический и относится к категории правильного питания.
Однако, популярность данной лепешки привела к большому количеству различных вариаций этого рецепта. Наиболее правильными и вкусными считаются лепешки из овощей. Например, лепешка из капусты.
Она сытная, готовится быстро и не имеет претензий от диетологов.
Ингредиенты для капустной лепешки:
- капуста — 300 г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 3 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.;
- кунжут — ст. л.
Приготовление капустной лепешки:
Шинкуем максимально мелко капусту, смешиваем с яйцами, солью и мукой.
Оставляем полученную смесь на 5 минут, а затем снова перемешиваем компоненты в тесте.
Распределяем по поверхности сковороды каплю растительного рафинированного масла. ⅓ часть капустной массы кладем на дно сковороды, распределяем ровным небольшим слоем.
Посыпаем лепешку кунжутом, готовим на слабом огне под крышкой 10 минут. Накрываем лепешку тарелкой, переворачиваем сковороду. С тарелки перемещаем лепешку не обжаренной стороной на сковороду.
Готовим лепешку также 10 минут под крышкой. Аналогичные действия повторяем с остатками теста.
К тесту можно добавить также зеленый лук и укроп для разнообразия вкуса.
Получается хорошая замена классическим блинам и лепешкам.