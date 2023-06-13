Так картошку готовит только моя свекровь. Забытый рецепт, который впечатлил всех

Зразы впервые были созданы в Литве во времена Средневековья. Литовские зразы делались из тех продуктов, которые оставались на кухне.
Именно это и отражало старое литовское название. Современное наименование блюдо получило в Польше. На эту территорию зразы попали в результате географических переделов.
Сейчас зразы распространились на территории многих стран. О том, как же готовить их, можно узнать в нашем рецепте.
Ингредиенты для зраз:
- Картошка – 1,3 кг;
- Лук репчатый – 1 штука;
- Морковь – 0,5 штуки
- Масло растительное – 240 мл;
- Фарш – 350 г;
- Яйцо – 4 штуки;
- Соль, перец – по вкусу;
- Петрушка – 40 г;
- Мука – 4 ст. л.
Приготовление зраз:
Картошку и 3 яйца отвариваем до готовности. Очищенный картофель с помощью толкушки мнем, даем пюре остыть.
Лук нарезаем мелкими кубиками, а морковь измельчаем на терке. На разогретую сковороду с растительным маслом отправляем обжариваться лук и морковь до золотистого цвета.
После добавляем к овощам фарш и тщательно перемешиваем ингредиенты. Добавляем к мясу соль, черный молотый перец и нарезанные мелким кубиком яйца. Обжариваем смесь 2 минуты и даем остыть.
В картофель добавляем яйцо, нашинкованную петрушку, муку и соль, хорошо перемешиваем.
Столовую ложку этой массы выкладываем на доску, присыпанную мукой, формируем тонкую лепешку. В центр выкладываем начинку и защипываем края, которые потом сглаживаем. Аналогичные действия совершаем с остальными лепешками.
Выкладываем на сковороду с кипящим маслом лепешки и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.
Зразы отлично заменяют привычную большинству подачу в виде котлеты с гарниром из картофеля.
В дополнение, зразы должны понравиться тем людям, которые любят жареную еду.