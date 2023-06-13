Так картошку готовит только моя свекровь. Забытый рецепт, который впечатлил всех

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Зразы впервые были созданы в Литве во времена Средневековья. Литовские зразы делались из тех продуктов, которые оставались на кухне.

Именно это и отражало старое литовское название. Современное наименование блюдо получило в Польше. На эту территорию зразы попали в результате географических переделов.

Сейчас зразы распространились на территории многих стран. О том, как же готовить их, можно узнать в нашем рецепте.

Ингредиенты для зраз:

  • Картошка – 1,3 кг;
  • Лук репчатый – 1 штука;
  • Морковь – 0,5 штуки
  • Масло растительное – 240 мл;
  • Фарш – 350 г;
  • Яйцо – 4 штуки;
  • Соль, перец – по вкусу;
  • Петрушка – 40 г;
  • Мука – 4 ст. л.

Приготовление зраз:

Картошку и 3 яйца отвариваем до готовности. Очищенный картофель с помощью толкушки мнем, даем пюре остыть.

Лук нарезаем мелкими кубиками, а морковь измельчаем на терке. На разогретую сковороду с растительным маслом отправляем обжариваться лук и морковь до золотистого цвета.

После добавляем к овощам фарш и тщательно перемешиваем ингредиенты. Добавляем к мясу соль, черный молотый перец и нарезанные мелким кубиком яйца. Обжариваем смесь 2 минуты и даем остыть.

Так картошку готовит только моя свекровь. Забытый рецепт, который впечатлил всех

В картофель добавляем яйцо, нашинкованную петрушку, муку и соль, хорошо перемешиваем.

Столовую ложку этой массы выкладываем на доску, присыпанную мукой, формируем тонкую лепешку. В центр выкладываем начинку и защипываем края, которые потом сглаживаем. Аналогичные действия совершаем с остальными лепешками.

Так картошку готовит только моя свекровь. Забытый рецепт, который впечатлил всех

Выкладываем на сковороду с кипящим маслом лепешки и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Так картошку готовит только моя свекровь. Забытый рецепт, который впечатлил всех

Зразы отлично заменяют привычную большинству подачу в виде котлеты с гарниром из картофеля.

Так картошку готовит только моя свекровь. Забытый рецепт, который впечатлил всех

В дополнение, зразы должны понравиться тем людям, которые любят жареную еду.

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