Так картошку готовит только моя свекровь. Забытый рецепт, который впечатлил всех

Зразы впервые были созданы в Литве во времена Средневековья. Литовские зразы делались из тех продуктов, которые оставались на кухне.

Именно это и отражало старое литовское название. Современное наименование блюдо получило в Польше. На эту территорию зразы попали в результате географических переделов.

Сейчас зразы распространились на территории многих стран. О том, как же готовить их, можно узнать в нашем рецепте.

Ингредиенты для зраз:

Картошка – 1,3 кг;

Лук репчатый – 1 штука;

Морковь – 0,5 штуки

Масло растительное – 240 мл;

Фарш – 350 г;

Яйцо – 4 штуки;

Соль, перец – по вкусу;

Петрушка – 40 г;

Мука – 4 ст. л.

Приготовление зраз:

Картошку и 3 яйца отвариваем до готовности. Очищенный картофель с помощью толкушки мнем, даем пюре остыть.

Лук нарезаем мелкими кубиками, а морковь измельчаем на терке. На разогретую сковороду с растительным маслом отправляем обжариваться лук и морковь до золотистого цвета.

После добавляем к овощам фарш и тщательно перемешиваем ингредиенты. Добавляем к мясу соль, черный молотый перец и нарезанные мелким кубиком яйца. Обжариваем смесь 2 минуты и даем остыть.

В картофель добавляем яйцо, нашинкованную петрушку, муку и соль, хорошо перемешиваем.

Столовую ложку этой массы выкладываем на доску, присыпанную мукой, формируем тонкую лепешку. В центр выкладываем начинку и защипываем края, которые потом сглаживаем. Аналогичные действия совершаем с остальными лепешками.

Выкладываем на сковороду с кипящим маслом лепешки и обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

Зразы отлично заменяют привычную большинству подачу в виде котлеты с гарниром из картофеля.

В дополнение, зразы должны понравиться тем людям, которые любят жареную еду.