Так мало кто готовит минтай, а зря. Рыбные котлетки из минтая: очень вкусные и ароматные

О рыбном промысле люди узнали довольно давно. Однако, рыба всегда ценилась не так сильно, как, например, мясо. При этом, убирать из рациона рыбные продукты нельзя, так как в них содержатся важные компоненты для организма.

Для человека важно получать омега кислоты, так как они помогают правильно функционировать железам, сердечно-сосудистой системе. По этой причине, в еженедельный рацион требуется включать рыбу, например, минтай. В нем содержится много омега 3 и омега 6 кислот.

Как правильно приготовить минтай, чтобы он был вкусным?

Ингредиенты для жареного минтая:

Минтай свежемороженый — кг;

Яйца — 2 шт.;

Сметана — 2 ст.л.;

Майонез — 2 ст.л.;

Чеснок — зубчик;

Соль — ч.л.;

Кориандр — ⅓ ч.л.;

Паприка — ½ ч.л.;

Зеленый лук — 50 г;

Мука — 5 ст.л.

Приготовление жареного минтая:

Минтай надо отварить в подсоленной воде, довести до кипения и готовить примерно 5 минут.

Далее отварную рыбу отделяем от костей мелкими кусочками, филе соединяем со сметаной, яйцом и майонезом.

В смесь натираем мелко чеснок, высыпаем соль, паприку и кориандр. Шинкуем зеленый лук, добавляем к рыбе вместе с мукой, тщательно перемешиваем все компоненты.

В сковороду с растительным маслом выкладываем по столовой ложке рыбной смеси.

Обжариваем лепешки из рыбы под крышкой на среднем огне до образования румяной корочки.

Переворачиваем рыбные котлеты на второй бок и тоже обжариваем.

Получаются отменные рыбные котлеты из минтая. Данное блюдо отлично заменяет мясные котлеты, подходит к любому гарниру.