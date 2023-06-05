Так мало кто готовит минтай, а зря. Рыбные котлетки из минтая: очень вкусные и ароматные

О рыбном промысле люди узнали довольно давно. Однако, рыба всегда ценилась не так сильно, как, например, мясо. При этом, убирать из рациона рыбные продукты нельзя, так как в них содержатся важные компоненты для организма.
Для человека важно получать омега кислоты, так как они помогают правильно функционировать железам, сердечно-сосудистой системе. По этой причине, в еженедельный рацион требуется включать рыбу, например, минтай. В нем содержится много омега 3 и омега 6 кислот.
Как правильно приготовить минтай, чтобы он был вкусным?
Ингредиенты для жареного минтая:
- Минтай свежемороженый — кг;
- Яйца — 2 шт.;
- Сметана — 2 ст.л.;
- Майонез — 2 ст.л.;
- Чеснок — зубчик;
- Соль — ч.л.;
- Кориандр — ⅓ ч.л.;
- Паприка — ½ ч.л.;
- Зеленый лук — 50 г;
- Мука — 5 ст.л.
Приготовление жареного минтая:
Минтай надо отварить в подсоленной воде, довести до кипения и готовить примерно 5 минут.
Далее отварную рыбу отделяем от костей мелкими кусочками, филе соединяем со сметаной, яйцом и майонезом.
В смесь натираем мелко чеснок, высыпаем соль, паприку и кориандр. Шинкуем зеленый лук, добавляем к рыбе вместе с мукой, тщательно перемешиваем все компоненты.
В сковороду с растительным маслом выкладываем по столовой ложке рыбной смеси.
Обжариваем лепешки из рыбы под крышкой на среднем огне до образования румяной корочки.
Переворачиваем рыбные котлеты на второй бок и тоже обжариваем.
Получаются отменные рыбные котлеты из минтая. Данное блюдо отлично заменяет мясные котлеты, подходит к любому гарниру.