Так манники вы ещё не готовили. Мягкие и сочные: душевный рецепт

Миру известно много различных видов пирогов. Популярностью пользуются как мясные, так и овощные пироги. Выпечка сейчас может быть настолько разнообразной, что ее можно приготовить почти с любым наполнением.

Однако, не всегда бывает большое количество продуктов в холодильнике. Поэтому стоит уметь готовить пироги из минимального числа продуктов. Вероятно, по этой причине людьми был придуман манник. Этот пирог готовится из пары ингредиентов.

Расскажем, как приготовить пирожки из манной крупы.

Ингредиенты для манников:

молоко — литр;

сахар — ст. л.;

манная крупа — 13 ст. л.;

соль — щепотка;

кисломолочный сыр — 100 г;

яйцо — 4 шт.;

ванилин — щепотка.

Приготовление манников:

Молоко доводим до кипения, добавляем соль и сахарный песок. Кипящее молоко снимаем с огня, постепенно просеиваем в него манную крупу. Обязательно, просеивая крупу, смешиваем ее в молоке.

На среднем огне продолжаем варить кашу, доводим до загустения. Кашу помешиваем, чтобы та не пригорела в кастрюле.

Мукой посыпаем рабочую поверхность, в глубокую миску наливаем воду. Обмакиваем ложку в воде, зачерпываем манную кашу, выкладываем на поверхность, посыпанную мукой.

В отдельной таре смешиваем кисломолочный сыр с яйцом и ванилином, добавляем по вкусу сахар и соль, перемешиваем. Также в сыр можно положить изюм и цукаты.

Шарик манного теста руками раскатываем в толстую лепешку, куда выкладываем начинку. Запечатываем начинку в тесто из манки.

Руки желательно окунуть в муку, чтобы тесто не прилипало к ладоням.

В сковороду выливаем 50 мл растительного масла, разогреваем. В миску разбиваем яйца, взбиваем. Окунаем пирожки в яичную смесь, перекладываем на сковороду.

На не сильном огне обжариваем пироги с обеих сторон до золотистой корочки.

Перекладываем пирожки в глубокую кастрюлю, добавляем немного сливочного масла и сахара.

Накрываем пироги в кастрюле крышкой, кладем в таз с водой. Таз ставим на средний огонь, доводим пироги до готовности.

В итоге можно приготовить мягкие и сочные пирожки из манной крупы.

Это хорошая замена классическим пирогам, если дома нет нужных ингредиентов.