Рецепты Так необычно, но очень вкусно: рецепт маринованной черешни По Admin - 27 июня, 2023 0 37 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Никогда не мариновали черешни? Пора попробовать эту необычную, на первый взгляд, закуску, которая покорит вас с первой ложки. Маринованная черешня – это легко, необычно и вкусно! Такую закрутку можно использовать на бутербродах, к брускетам с крем-сыром или маслом. Читайте также Как по-особому приготовить котлеты: рецепты, которые понравятся всей семье Будет вкусить маринованная черешня также с вяленым мясом, нарезкой сыров ассорти или к рассольным сырам. Для маринада вам требуются обычные ингредиенты: яблочный или винный уксус, специи. Рецепт маринованной черешни Время: 2 – 3 часа Порции: 2 Ингредиенты: – 300 граммов черешни без косточек. Для холодного маринада: – 20 граммов яблочного или винного уксуса, можно лимонный сок – 30 граммов сахара – 200 граммов воды – 1 столовая ложка смеси 5 перцев; – несколько гвоздик и кориандр. Приготовление: Очищаем черешню от косточек разделяя на половинки. Для холодного маринада смешиваем все ингредиенты и пробуем по вкусу. Должен быть приятный, чуть кисленький и сладковатый вкус. Стерилизованную баночку хорошо наполняем черешней, заливаем холодным маринадом и даем постоять 2 – 3 часа. Для яркости вкуса маринад со специями можно довести почти до кипения и охладить – тогда вкус специй будет более насыщенным. ️ Еще можно использовать, по желанию, листья шалфея, чабрец. Для тостов из белого хлеба нарезаем красивые ломтики, слегка смазываем сливочным маслом с одной стороны и запекаем под верхним грилем на 220 градусов быстро до румяности. Можно то же делать в тостере и использовать масло вместо масла. На тосты намазываем крем-сыр или казнь, сверху кладем черешню, хорошо поливаем свежим медом. Приятного аппетита! Понравился рецепт маринованной черешни: Попробуйте также приготовить вкусное варенье из черешни без косточек по нашему. рецептом. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Десерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутБольше не покупаем в магазине – рецепт домашнего твердого сыра из молокаТри холодных супа на лето – пальчики оближетеПаштет, тушеные в сметане и по-корейски: то рецепты чесночных стрелок, которые так смакуютВкус лета на столе – готовим синабоны с клубникой ко Дню матери