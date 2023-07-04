Так поступают опытные кулинары: нужно ли чистить молодой картофель

Начинается сезон невероятного продукта – молодого картофеля. Хотя он так нравится украинцам, однако его так трудно чистить!

Молодой картофель – не только отличный гарнир со сметаной и зеленью, это уже самостоятельное летнее блюдо. Узнайте, можно избежать такого трудоемкого процесса и не чистить молодые плоды в материале 24 Канала.

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Можно ли не чистить молодой картофель

Конечно можно! Мало того, что это не просто вкусно, но и полезно. Главное – хорошо помыть картофель и приготовить любимым способом. Для того чтобы ее хорошо промыть от земли и грязи, плоды следует замочить. Положите картофель в кастрюлю, залейте водой и оставьте примерно на 10 минут.

Затем каждый картофель тщательно вымойте руками, слейте воду, очистите кастрюлю от частиц земли, снова залейте водой, перемешайте и снова вылейте воду.

Любимый картофель / Фото unsplash

Как почистить молодой картофель

Если все же вы решили почистить молодые плоды, к счастью, есть хитрый трюк – вы можете соскоблить кожуру с помощью мочалки для посуды. Как это сделать? Поместите картофель в миску с холодной водой и промойте от любой почвы. Затем потрите молодой картофель, еще погруженный в воду, чистой мочалкой, пока не снимется кожура. Наконец, вылейте грязную воду и промойте картофель. Все – он готова к приготовлению.

Как лучше готовить молодой картофель

Вареный молодой картофель лучше всего подавать с маслом. Просто добавьте его в кастрюлю примерно 100 грамм на килограмм картофеля, пучок нарезанного укропа и соль. Когда масло растаяло, аккуратно все перемешайте, чтобы каждая картофелина была покрыта ароматной смесью.

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