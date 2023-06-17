Так просто, но так вкусно и полезно. Яблочно-морковный пирог без муки и сахара

Большинство девушек на период диет отказываются от десертов. Считают, что они противопоказаны, так как имеют высокую калорийность. Это с легкостью может обесценить все труды, поэтому они не хотят рисковать. Однако, полностью отказывать себе в сладостях не стоит. Такие лакомства поднимают настроение и не дают впасть в депрессию.

Мы предлагаем вам рецепт диетического десерта без муки. В качестве начинки можно взять морковь и яблоки. Такое блюдо можно смело есть два раза в неделю и не портить фигуру. Готовим!

Ингредиенты:

Овсяные отруби – 130 г;

Стевия – 2 ч.л.;

Яйца – 3 штуки;

Морковь – 170 г;

Яблоки – 170 г;

Грецкие орехи – 50 г;

Разрыхлитель – 1 ч.л.

Ингредиенты для крема:

Мягкий творог – 250 г;

Сливочный сыр – 100 г;

Стевия – 1 ч.л.

Приготовление яблочно-морковного пирога:

Овсяные отруби отправляем в кофемолку, чтобы измельчить. В чашу разбиваем одно целое яйцо и 2 яичных белка. Желтки перемещаем в другую емкость и взбиваем до осветления.

Морковь натираем на мелкой терке. Для яблок тоже используем мелкую терку, затем отжимаем сок. Подготовленные ингредиенты отправляем к желтку.

Добавляем мелко нарезанные грецкие орехи. Всыпаем молотые овсяные отруби и одну чайную ложку разрыхлителя.

Перемешиваем с помощью столовой ложки.

Возвращаемся к яйцу с белками. Добавляем две чайные ложки Стевии. Миксером взбиваем 3 минуты. Готовую смесь вливаем к остальным ингредиентам.

Берем круглую форму и застилаем дно пергаментом. Смазываем маслом. Равномерно распределяем тесто по всей поверхности.

Отправляем выпекаться 60-70 минут при температуре 180 градусов. Готовность проверяем деревянной шпажкой.

Вынимаем из формы и делим на два коржа.

Готовим крем, для этого смешиваем мягкий творог, сливочный сыр и Стевию. Получившейся массой смазываем одну часть коржа.

Накрываем вторым коржом и покрываем кремом весь торт.

Отправляем десерт в холодильник на ночь. Перед подачей посыпаем орехами. Приятного аппетита!