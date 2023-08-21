Так сало готовит только моя бабушка. Целых 3 рецепта: все, кто пробовали просили рецепт

В древности мало значения уделялось калорийности и жирности блюд. Как правило, чем сытнее яства, тем лучше. Они могли придать больше энергии человеку и быть питательными в долгих походах.

По этой причине во многих странах ценность имел жир в мясе. В основном, ценился свиной жир. Люди стали со временем делать из него сало.

О точном времени происхождения сала известно мало. Вероятно, это произошло в момент одомашнивания свиньи, то есть 10.000 лет назад.

Сейчас сало — ценный деликатес, поэтому есть много рецептов его приготовления.

Ингредиенты для сала:

Грудинка — кг;

Поваренная соль;

Паприка — 2 ст.л.;

Хлопья Чили — 1/2 ч.л.;

Чеснок — 12 зубчиков;

Черный перец;

Сухой укроп.

Приготовление сала:

Нарезаем грудинку на 6 небольших пластин толщиной в 2-3 см. Высыпаем на дно глубокой формы соль так, чтобы она застилала дно. Выкладываем на поверхность грудинку, посыпаем солью.

Покрываем мясо пищевой пленкой и убираем на 24 часа в холодильник. Затем вынимаем кусочки грудинки из формы, обновляем соль. Выкладываем аналогично грудинку на поверхность соленой подушки, засыпаем солью.

Оставляем под пищевой пленкой в холодильнике сало на 2 суток. Далее снимаем соль с поверхности грудинки, удаляем кожу. В чашке смешиваем паприку и хлопья Чили.

Пропускаем к специям в чашку 4 зубчика чеснока, добавляем воды так, чтобы получилась кашица. Данной кашей смазываем 2 куска сала на пергаменте, поверхность еще посыпаем паприкой.

Сворачиваем куски в пергамент, плотно запаковываем внутри.

2 куска сала покрываем пропущенными через пресс 4 зубчиками чеснока, обильно посыпаем черным молотым перцем и тоже заворачиваем в пергамент.

Оставшиеся куски грудинки смазываем чесноком измельченным в прессе, посыпаем сушеным укропом и аналогично упаковываем в пергамент.

Осталось убрать сало в морозильную камеру на 3 дня максимум.

Получается ароматное сало с разными вкусовыми нотками.