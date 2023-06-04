Так вкусно, что можно готовить каждый день. Самый лучший клубничный пирог

О клубнике известно много как положительных, так и отрицательных свойств. Эта ягода содержит много витамина С, полезного для организма. В клубнике также повышено содержание витаминов А, В и Е. Однако, при этом ягода считается весьма аллергенной. По этой причине доктора запрещают употреблять клубнику в пищу маленьким детям.

В магазинах можно найти клубнику круглый год. Но, стоимость этой ягоды поражает. Цены на клубнику и зимой, и летом высокие. Поэтому стоит баловать себя ягодами в летний период.

Рекомендуется готовить из клубники различные десерты. Например, вкусный клубничный торт.

Ингредиенты для клубничного торта:

мука — 300 г;

яйца — 3 шт.;

сахар — 250 г;

молоко — 200 мл;

растительное масло — 200 мл;

ванильный сахар — 15 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

соль — щепотка;

клубника — 500 г.

Приготовление клубничного торта:

Клубнику очищаем от лишней зелени, разрезаем на две части. В миску с яйцами высыпаем ванильный и классический сахар, взбиваем миксером до пышной белой массы.

Выливаем в яичную массу сперва растительное масло, вводим его в смесь миксером. Затем аналогично вводим в яичную смесь молоко.

Соединяем муку с солью и разрыхлителем, просеиваем в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой, выливаем на поверхность тесто.

Выкладываем на верхушку теста нарезанную клубнику. Выпекать пирог нужно при 190 градусах 35 минут.

После приготовления, клубничный пирог стоит посыпать сахарной пудрой. Это вкусный и незамысловатый пирог на каждый день.