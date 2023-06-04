Так вкусно, что можно готовить каждый день. Самый лучший клубничный пирог

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О клубнике известно много как положительных, так и отрицательных свойств. Эта ягода содержит много витамина С, полезного для организма. В клубнике также повышено содержание витаминов А, В и Е. Однако, при этом ягода считается весьма аллергенной. По этой причине доктора запрещают употреблять клубнику в пищу маленьким детям.

В магазинах можно найти клубнику круглый год. Но, стоимость этой ягоды поражает. Цены на клубнику и зимой, и летом высокие. Поэтому стоит баловать себя ягодами в летний период.

Рекомендуется готовить из клубники различные десерты. Например, вкусный клубничный торт.

Ингредиенты для клубничного торта:

  • мука — 300 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 250 г;
  • молоко — 200 мл;
  • растительное масло — 200 мл;
  • ванильный сахар — 15 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • клубника — 500 г.

Приготовление клубничного торта:

Клубнику очищаем от лишней зелени, разрезаем на две части. В миску с яйцами высыпаем ванильный и классический сахар, взбиваем миксером до пышной белой массы.

Выливаем в яичную массу сперва растительное масло, вводим его в смесь миксером. Затем аналогично вводим в яичную смесь молоко.

Соединяем муку с солью и разрыхлителем, просеиваем в яичную массу, замешиваем бисквитное тесто. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой, выливаем на поверхность тесто.

Выкладываем на верхушку теста нарезанную клубнику. Выпекать пирог нужно при 190 градусах 35 минут.

Так вкусно, что можно готовить каждый день. Самый лучший клубничный пирог

Так вкусно, что можно готовить каждый день. Самый лучший клубничный пирог

После приготовления, клубничный пирог стоит посыпать сахарной пудрой. Это вкусный и незамысловатый пирог на каждый день.

Так вкусно, что можно готовить каждый день. Самый лучший клубничный пирог

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