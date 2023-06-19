Так вкусно минтай я ещё не готовила. Получается сочный , ароматный и очень вкусный

О приготовлении рыбы спорит множество поваров со всего мира. Дело в том, что приготовлении рыбного филе — это сложный процесс. Данное нежное мясо может быстро зажариться, стать невкусным и не сочным. Поэтому постоянно кулинары придумывают много технологий обжарки и запекания разных видов рыбы.

Для обычного человека без поварских навыков готовка некоторых видов рыбы становится испытанием. Однако, это не значит, что готовить рыбу — табу для большинства.

Мы расскажем простой способ приготовить минтай вкусно и сочно.

Ингредиенты для жареного минтая:

Минтай — 1200 г;

Соль — 1 ч.л.;

Хмели- сунели — 1 ч.л.;

Приправа для рыбы — 1 ч.л.;

Яйца — 2 шт.;

Мука — 3 ст.л.

Приготовление жареного минтая:

Очищаем рыбу от жабр, кожи и лишних костей, внутренностей, тщательно промываем. Нарезаем минтай на небольшие кусочки, в миске смешиваем с солью, хмели-сунели и приправой для рыбы.

Разбиваем к рыбе яйца, перемешиваем компоненты. Накрываем куски минтая крышкой и маринуем в яйцах 20 минут.

Далее посыпаем кусочки рыбы мукой, снова перемешиваем.

Разогреваем растительное масло в сковороде, выкладываем на поверхность рыбу.

Обжариваем минтай с обеих сторон до золотистой корочки 7-10 минут на среднем огне под крышкой.

Избавиться от лишнего масла поможет бумажное полотенце. Подавать рыбу можно с овощами и зеленью, например, под нашинкованным укропом.