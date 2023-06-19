Так вкусно минтай я ещё не готовила. Получается сочный , ароматный и очень вкусный

О приготовлении рыбы спорит множество поваров со всего мира. Дело в том, что приготовлении рыбного филе — это сложный процесс. Данное нежное мясо может быстро зажариться, стать невкусным и не сочным. Поэтому постоянно кулинары придумывают много технологий обжарки и запекания разных видов рыбы.
Для обычного человека без поварских навыков готовка некоторых видов рыбы становится испытанием. Однако, это не значит, что готовить рыбу — табу для большинства.
Мы расскажем простой способ приготовить минтай вкусно и сочно.
Ингредиенты для жареного минтая:
- Минтай — 1200 г;
- Соль — 1 ч.л.;
- Хмели- сунели — 1 ч.л.;
- Приправа для рыбы — 1 ч.л.;
- Яйца — 2 шт.;
- Мука — 3 ст.л.
Приготовление жареного минтая:
Очищаем рыбу от жабр, кожи и лишних костей, внутренностей, тщательно промываем. Нарезаем минтай на небольшие кусочки, в миске смешиваем с солью, хмели-сунели и приправой для рыбы.
Разбиваем к рыбе яйца, перемешиваем компоненты. Накрываем куски минтая крышкой и маринуем в яйцах 20 минут.
Далее посыпаем кусочки рыбы мукой, снова перемешиваем.
Разогреваем растительное масло в сковороде, выкладываем на поверхность рыбу.
Обжариваем минтай с обеих сторон до золотистой корочки 7-10 минут на среднем огне под крышкой.
Избавиться от лишнего масла поможет бумажное полотенце. Подавать рыбу можно с овощами и зеленью, например, под нашинкованным укропом.