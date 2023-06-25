Рецепты Так вы сохраните цвет и свойства: как правильно сушить укроп и петрушку на зиму По Admin - 25 июня, 2023 0 32 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Сушеные травы – это отличный компонент для большого количества блюд. Для того чтобы засушить их правильно, нужно знать несколько секретов. Сушеные укроп и петрушка – пряные травы, которые точно следует сохранить на зиму. Лучший способ хранения – заморозить или высушить. При этом самым ярким ароматом обладают сушеные травы. О том, как правильно сушить укроп и петрушку в домашних условиях, читайте в материале 24 Канала. Интересно В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол Как выбрать травы Для сушки лучше всего использовать совсем молодые растения. Срежьте укроп или петрушку с грядки, желательно утром, сразу после того, как взошла роса. Травы, собранные в собственном огороде, лучше не мыть. Если вы приобретаете зелень на рынке, а чистота продукта вызывает сомнения, то пучки промывают под проточной прохладной водой и тщательно просушивают. Для этого подойдет вафельное или бумажное полотенце. Вы также можете положить пучок травы в стакан на сквозняк, чтобы вода стекала с растения. Травы можно сушить пучками или нашинковать. Как правильно сушить травы В духовке Чтобы быстро высушить травы, разложите их на бумаге для выпечки и поставьте в духовку, включенную на 60 – 70 градусов. Лучше всего использовать только верхний нагреватель. Закройте дверцу, но оставьте свободную щель. Ароматные травы / Фото unsplash На открытом воздухе Небольшие пучки, по 5 – 6 веток, закрепляют нитью и подвешивают. При этом на место сушки не должны попадать прямые солнечные лучи, а также нужно позаботиться о хорошем проветривании. Электросушилка Подготовленные листья или веточки уложите рыхлым слоем на поддоны, и прибор включите в режим Травы. Если его нет в электросушилке, то температуру нужно выставить в пределах 40 градусов. Травы будут полностью готовы через 3 – 4 часа. Также вам будет интересно узнать, как приобрести настоящий мед. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Два рецепта идеальных сырников – пухлых еще не пробовалиОтличная закуска к любому столу: мексиканский гуакамоле с домашними чипсамиЧто приготовить на ужин: три легких рецепта на каждый деньЛегко и вкусно. Как приготовить дома глазированные сыркиКак отличить натуральный мед от искусственного: на что обязательно нужно обратить внимание