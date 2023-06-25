Так вы сохраните цвет и свойства: как правильно сушить укроп и петрушку на зиму

Сушеные травы – это отличный компонент для большого количества блюд. Для того чтобы засушить их правильно, нужно знать несколько секретов.

Сушеные укроп и петрушка – пряные травы, которые точно следует сохранить на зиму. Лучший способ хранения – заморозить или высушить. При этом самым ярким ароматом обладают сушеные травы. О том, как правильно сушить укроп и петрушку в домашних условиях, читайте в материале 24 Канала.

Интересно В чем секрет популярности наггетсов и как через несколько минут их «Легко!» подать на стол

Как выбрать травы

Для сушки лучше всего использовать совсем молодые растения. Срежьте укроп или петрушку с грядки, желательно утром, сразу после того, как взошла роса. Травы, собранные в собственном огороде, лучше не мыть.

Если вы приобретаете зелень на рынке, а чистота продукта вызывает сомнения, то пучки промывают под проточной прохладной водой и тщательно просушивают. Для этого подойдет вафельное или бумажное полотенце. Вы также можете положить пучок травы в стакан на сквозняк, чтобы вода стекала с растения. Травы можно сушить пучками или нашинковать.

Как правильно сушить травы

В духовке

Чтобы быстро высушить травы, разложите их на бумаге для выпечки и поставьте в духовку, включенную на 60 – 70 градусов. Лучше всего использовать только верхний нагреватель. Закройте дверцу, но оставьте свободную щель.

Ароматные травы / Фото unsplash

На открытом воздухе

Небольшие пучки, по 5 – 6 веток, закрепляют нитью и подвешивают. При этом на место сушки не должны попадать прямые солнечные лучи, а также нужно позаботиться о хорошем проветривании.

Электросушилка

Подготовленные листья или веточки уложите рыхлым слоем на поддоны, и прибор включите в режим Травы. Если его нет в электросушилке, то температуру нужно выставить в пределах 40 градусов. Травы будут полностью готовы через 3 – 4 часа.

Также вам будет интересно узнать, как приобрести настоящий мед.