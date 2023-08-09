Такая вкусная рыба, что и жарить не надо. Вся семья в восторге: быстрый и простой рецепт

Трудно отказаться от мясных изделий в пользу рыбной продукции. Как правило, многие считают, что рыба не сытное блюдо. Значит, наесться рыбой сложнее, нежели мясом. Также вкус рыбы значительно отличается от стейка или шашлыка.

Однако, употреблять рыбу в пищу необходимо для здоровья. В морепродуктах содержатся важные аминокислоты. Необязательно покупать дорогую рыбу или креветки. Пользу можно получить и от бюджетных видов рыбы.

Расскажем, как приготовить вкусно хек.

Ингредиенты для запеченного хека:

рыба — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;

орегано – 1 ч. л.;

базилик – 1 ч. л.;

перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

паприка — 1 ч. л.;

оливковое масло — 100 мл;

лук репчатый — 3 шт.;

картофель — 6 шт.;

сливочное масло — 50 г.

Приготовление запеченного хека:

Удаляем с хека жабры, голову и плавники, промываем и избавляем от внутренностей. Рыбу режем пополам, выкладываем в глубокую тару, солим, посыпаем сушеным чесноком, орегано, базиликом, черным молотым перцем и паприкой.

Поливаем рыбу 50 мл оливкового масла, смешиваем специи с рыбой и оставляем мариноваться на 20 минут. В это время нарезаем лук полукольцами и отправляем на дно формы для запекания.

Отвариваем картофель.

В это время выкладываем маринованную рыбу на подушку из лука. Накрываем рыбу фольгой.

Нарезаем картофель на толстые пластины.

В каждой пластине делаем насечки квадратиком, выкладываем на вторую форму для запекания. Солим картофель, посыпаем черным молотым перцем и поливаем оливковым маслом.

Запекаем картофель и рыбу в духовке при 180 градусах 40-45 минут.

В середине процесса запекания на картофель можно выложить по кусочку сливочного масла.

В итоге мы имеем не только вкусную сочную рыбу, но и гарнир к ней. Это отличный способ разнообразить ужин.