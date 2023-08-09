Такая вкусная рыба, что и жарить не надо. Вся семья в восторге: быстрый и простой рецепт

Трудно отказаться от мясных изделий в пользу рыбной продукции. Как правило, многие считают, что рыба не сытное блюдо. Значит, наесться рыбой сложнее, нежели мясом. Также вкус рыбы значительно отличается от стейка или шашлыка.
Однако, употреблять рыбу в пищу необходимо для здоровья. В морепродуктах содержатся важные аминокислоты. Необязательно покупать дорогую рыбу или креветки. Пользу можно получить и от бюджетных видов рыбы.
Расскажем, как приготовить вкусно хек.
Ингредиенты для запеченного хека:
- рыба — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- сушеный чеснок — 1/2 ч. л.;
- орегано – 1 ч. л.;
- базилик – 1 ч. л.;
- перец черный молотый — 1/2 ч. л.;
- паприка — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 100 мл;
- лук репчатый — 3 шт.;
- картофель — 6 шт.;
- сливочное масло — 50 г.
Приготовление запеченного хека:
Удаляем с хека жабры, голову и плавники, промываем и избавляем от внутренностей. Рыбу режем пополам, выкладываем в глубокую тару, солим, посыпаем сушеным чесноком, орегано, базиликом, черным молотым перцем и паприкой.
Поливаем рыбу 50 мл оливкового масла, смешиваем специи с рыбой и оставляем мариноваться на 20 минут. В это время нарезаем лук полукольцами и отправляем на дно формы для запекания.
Отвариваем картофель.
В это время выкладываем маринованную рыбу на подушку из лука. Накрываем рыбу фольгой.
Нарезаем картофель на толстые пластины.
В каждой пластине делаем насечки квадратиком, выкладываем на вторую форму для запекания. Солим картофель, посыпаем черным молотым перцем и поливаем оливковым маслом.
Запекаем картофель и рыбу в духовке при 180 градусах 40-45 минут.
В середине процесса запекания на картофель можно выложить по кусочку сливочного масла.
В итоге мы имеем не только вкусную сочную рыбу, но и гарнир к ней. Это отличный способ разнообразить ужин.