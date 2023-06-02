Такие фрикадельки хочется есть каждый день. Готовлю так много лет и не надоедает

Фрикадельки стали особенно популярны в нашей стране с приходом на рынок шведской компании по производству мебели.

Кажется, что данное заявление звучит абсурдно, так как компания производила и продавала мебель. Однако, при больших магазинах этой фирмы были рестораны, где готовили фрикадельки.

Многие покупатели, после долгого шопинга по огромному магазину, приходили в кафе отведать фрикаделек. По этой причине данное блюдо закрепилось в сознании наших граждан как вкусное блюдо шведской кухни.

Приготовим фрикадельки с соусом на ужин самостоятельно.

Ингредиенты для фрикаделек:

Лук репчатый — шт.;

Морковь — шт.;

Фарш — 500 г;

Рис — 100 г;

Перец сладкий — 2 шт.;

Чеснок сухой — ч.л.;

Укроп — пара веточек;

Соль — ½ ч. л.;

Вода — 700 мл;

Сметана — 4 ст.л.;

Пюре из томатов -250 мл;

Сахар — ч.л.;

Растительное масло — ст.л.

Приготовление фрикаделек:

Нужно измельчить на маленьких зубчиках терки морковь, нашинковать укроп, нарезать маленьким кубиком репчатый лук.

Добавляем измельченные овощи и зелень к фаршу вместе с промытым рисом и сухим чесноком, солим.

Смешиваем фарш с овощами и специями, формируем небольшие шарики.

Сладкий перец избавляем от внутренностей, нарезаем небольшими кусочками.

Смазываем сковороду растительным маслом, на дно выкладываем кусочки сладкого перца. На перец кладем мясные шарики.

Для приготовления соуса надо смешать пюре из томатов со сметаной и сахаром, вливаем воду и перемешиваем. Выливаем соус в сковороду с перцем и мясными шариками, накрываем крышкой.

На среднем огне тушим фрикадельки 12 минут, затем переворачиваем их на другую сторону и готовим 10 минут.

Это отличный ужин, к которому подходит почти любой гарнир, будь то макароны или картофельное пюре. При этом, фрикадельки получаются сытными, с густой подливой.