Рецепты Такие не повредят фигуре: готовим домашние сырники с бананом По Admin - 17 июля, 2023 0 70 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Каждый хотя бы раз, да соблюдал диету. Главными требованиями при похудении есть отказ от сахара, но как тогда быть с десертами? У нас есть рецепт сладких сырников, которые не повредят фигуре. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Сырники – блюдо украинской кухни, которое охотно готовят чуть ли не в каждом заведении страны. Они стали настоящим открытием для туристов, но их так обожают украинцы. Читайте также Праздник даже в будний день: 3 небанальных рецепта из куриных колбасок Сырники можно подавать со сметаной, вареньем, джемом, с фруктами или прямо к завтраку с кофе. Также их можно готовить с изюмом, бананами, клюквой, кокосом или курагой. Вкусно будет в любой комбинации. Сырники с бананом без сахара Время: 45 минут Порции: 2 Ингредиенты: – 300 граммов кисломолочного сыра; – 1 большой банан; – 4 – 5 столовых ложек овсяных хлопьев; – 1 щепотка ванили; – кокосовое масло для жарки. Приготовление: Домашний сыр перекрутите через мясорубку или хорошенько разотрите вилкой до однородности. В сыр добавляем натертый на крупной терке спелый банан и перемешиваем. Высыпаем порционно измельченные овсяные хлопья и ваниль, продолжаем перемешивать вилкой. Рабочую поверхность присыпаем мукой. Выкладываем творожную массу. Формируем небольшие плоские лепешки, диаметром около 5 и толщиной 1,5 сантиметра. Каждый творожник с двух сторон обваливаем в муке. Сковороду с толстым дном ставим на огонь. Добавляем пару ложек кокосового растительного масла. Жарим сырники на слабом огне до румяной корочки с двух сторон. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить украинский борщ с вишнями по давнему рецепту. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Баклажаны, как грибы: теперь только так и готовимХруст будет на весь дом: как приготовить огурцы с кетчупом на зимуНастоящий грузинский соус из украинских продуктов: рецепт сацебелиТри летних салата из молодой капусты: готовим на скорую рукуНе жарьте так кабачки: проверенный рецепт оладий на сковороде