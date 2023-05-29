Такие помидоры — закуска на любой случай. Здорово, вкусно и быстро

Долгое время люди спорят о принадлежности помидор к овощам и ягодам. Дело в том, что это растение весьма неоднозначное.

Оно имеет много признаков, характерных для ягоды. При этом, сложно отнести томаты к ягодам, так как они не имеют определенного ягодного вкуса.

С точки зрения ботаники помидоры являются ягодами. Но обычному человеку трудно воспринимать это растение в данном ключе, поэтому многие считают томаты — овощами.

Помидоры используются в большинстве салатов. Есть соки из томатов, а также различные соусы, например, кетчуп.

Мы расскажем о том, как сделать закуску из помидор.

Ингредиенты для закуски из помидор:

Перец сладкий — 2 шт.;

Чеснок – 3 зубчика;

Растительное масло – 100 мл;

Яблочный уксус 6% — 1 ст. л.;

Сахар – 2 ч. л.;

Соль – ч. л.;

Паприка — ч. л.;

Перец черный молотый – ⅓ ч. л.;

Базилик сушеный – ч. л.;

Помидоры – 4 шт.;

Петрушка — пучок.

Приготовление закуски из помидор:

Сладкий перец нужно очистить от внутренностей и нарезать на небольшие кусочки. Перец выкладываем в блендер вместе с зубчиками чеснока и перемалываем до однородной массы.

К перцу выливаем растительное масло и яблочный уксус. Высыпаем в смесь сахар, соль, паприку, черный молотый перец и сушеный базилик, перемешиваем.

Нарезаем небольшими дольками помидоры, шинкуем петрушку. В глубокую тару выкладываем дольки помидор, заливаем их кашицей из перца, посыпаем петрушкой.

Перемешиваем компоненты, накрываем крышкой и убираем в холодильник на час.

В результате получается отменная закуска из томатов. Эту закуску можно употреблять отдельно или класть в салаты.