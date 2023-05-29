Такие помидоры — закуска на любой случай. Здорово, вкусно и быстро

Долгое время люди спорят о принадлежности помидор к овощам и ягодам. Дело в том, что это растение весьма неоднозначное.
Оно имеет много признаков, характерных для ягоды. При этом, сложно отнести томаты к ягодам, так как они не имеют определенного ягодного вкуса.
С точки зрения ботаники помидоры являются ягодами. Но обычному человеку трудно воспринимать это растение в данном ключе, поэтому многие считают томаты — овощами.
Помидоры используются в большинстве салатов. Есть соки из томатов, а также различные соусы, например, кетчуп.
Мы расскажем о том, как сделать закуску из помидор.
Ингредиенты для закуски из помидор:
- Перец сладкий — 2 шт.;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Растительное масло – 100 мл;
- Яблочный уксус 6% — 1 ст. л.;
- Сахар – 2 ч. л.;
- Соль – ч. л.;
- Паприка — ч. л.;
- Перец черный молотый – ⅓ ч. л.;
- Базилик сушеный – ч. л.;
- Помидоры – 4 шт.;
- Петрушка — пучок.
Приготовление закуски из помидор:
Сладкий перец нужно очистить от внутренностей и нарезать на небольшие кусочки. Перец выкладываем в блендер вместе с зубчиками чеснока и перемалываем до однородной массы.
К перцу выливаем растительное масло и яблочный уксус. Высыпаем в смесь сахар, соль, паприку, черный молотый перец и сушеный базилик, перемешиваем.
Нарезаем небольшими дольками помидоры, шинкуем петрушку. В глубокую тару выкладываем дольки помидор, заливаем их кашицей из перца, посыпаем петрушкой.
Перемешиваем компоненты, накрываем крышкой и убираем в холодильник на час.
В результате получается отменная закуска из томатов. Эту закуску можно употреблять отдельно или класть в салаты.