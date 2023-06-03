Такие сочные и вкусные. Куриные котлетки с кабачком

Трудно назвать страны, где не было бы своего способа приготовления котлет. О данном мясном изделии из фарша в виде лепешки знают даже в странах Африки.
Везде приготовление котлет связано с исторической основой. В европе, например, котлеты готовят из ребрышек, не перемалывая мясо в мясорубке. В нашей стране котлеты обязательно создаются из рубленного или перемолотого мяса.
Сейчас котлеты можно приготовить не только из мяса, но и из рыбы, овощей и даже фруктов. Мы расскажем о том, как умело сочетать в мясных котлетах кабачки.
Ингредиенты для котлет с кабачками:
- Фарш куриный — кг;
- Кабачок — шт.;
- Яйцо — шт.;
- Сухари панировочные — ст.л.;
- Приправа для курицы — ч.л.;
- Укроп — пучок;
- Соль — ½ ч. л.
Приготовление котлет с кабачками:
Натираем на маленьких зубчиках терки кабачок, можно не избавлять молодой овощ от кожуры. Убираем с кабачка лишнюю влагу, отжимаем, выкладываем в фарш.
Шинкуем мелко укроп, выкладываем в фарш вместе с яйцом, повторно тщательно перемешиваем. Солим полученную массу, добавляем приправу для курицы и панировочные сухари.
Накрываем тару с фаршем тарелкой, оставляем на 15 минут. Далее формируем котлеты из массы, перекладываем на сковороду с растительным маслом.
Запечатываем котлеты с обеих сторон, доводим до золотистой корочки. Перекладываем котлеты в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
Запекаем котлеты при 180 градусах в духовке полчаса.
Эти котлеты получаются нежными и сочными из-за куриного мяса и овощей в составе. Отличный способ найти применение кабачкам в повседневных блюдах.