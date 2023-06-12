Такие вкусные, что готовлю их 3 раза в неделю. Простой рецепт: драники с мясом

Колдуны – это блюдо из картофеля и фарша. Оно считается родственными пельменям, равиоли и клецкам. Данное блюдо появилось в XIII веке на территории Великого княжества Литовского. Считается, что этот рецепт принесли с собой белорусско-литовские татары, которые жили на этой территории несколько веков.

Спустя много времени этот рецепт не потерял своей актуальности, его готовят до сих пор. Рецепт, о котором мы расскажем, покажет, как правильно готовить колдуны.

Ингредиенты для теста:

Картофель – 4 штуки;

Яйцо – 3 штуки;

Мука – 2 ст. л.;

Соль, черный молотый перец – по вкусу;

Сливочное масло – 60 г.

Ингредиенты для начинки:

Фарш – 500 г;

Лук репчатый – 2 штуки;

Соль, черный молотый перец, паприка, кориандр – 1 ч. л.;

Чеснок – 2 зубчика.

Приготовление колдунов:

Очищенный от кожуры картофель, натираем на крупной терке. Заливаем картофельную массу водой, оставляем на 15 минут.

В фарш добавляем мелко нарезанный лук и специи, измельченный чеснок. Все ингредиенты тщательно перемешиваем, делим фарш на 6 частей.

Выливаем воду из миски с картофелем, отжимаем смесь. Добавляем к картофельной массе яйца, муку, соль и черный молотый перец, тщательно перемешиваем.

На сковороду, смазанную растительным маслом, выкладываем столовую ложки картофельной смеси, распределяем ровным слоем.

Сверху выкладываем одну из шести частей фарша, накрываем сверху столовой ложкой картофельной массы.

Обжариваем небольшие лепешки их до тех пор, пока у картофеля не появится золотистая корочка.

После этого выкладываем 6 лепешек на противень, застеленный пергаментом. На верхушки лепешек кладем небольшие кусочки сливочного масла.

Выпекаем 20 минут в духовке при 200 градусах.

Колдуны можно подавать сразу после выпекания. За счет того, что они поделены на порции, колдуны удобно брать с собой.