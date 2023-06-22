Таких вкусных драников я еще не ела. Теперь готовлю только по этому рецепту

О рецептах драников было известно довольно давно. Однако, данное блюдо появилось в нашей стране лишь после правления Петра Великого. Этот человек смог привезти в страну картофель.

Изначально люди не знали, как правильно употреблять в пищу овощ. Поэтому картофель был не особо востребован в народе. Однако, ситуация изменилась, когда картошка плотно вошла в кулинарную жизнь страны.

Стали появляться простые рецепты приготовления картошки.

Расскажем о том, как сделать быстрые драники.

Ингредиенты для драников:

картофель — 3 шт.;

лук репчатый — шт.;

яйцо — шт.;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — щепотка;

мука — 2 ст. л.;

помидор — шт.;

сыр — 200 г;

зеленый лук — пучок.

Приготовление драников:

Картофель очищаем и измельчаем на крупных резцах терки. Заливаем картофельную массу водой и даем настояться.

В это время нарезаем небольшими кубиками луковицу. При помощи ложки достаем картофельную массу из воды, тщательно отжимаем от жидкости.

Соединяем картофельную массу с луком, черным молотым перцем, солью, яйцом и мукой, тщательно перемешиваем. На сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем на поверхность по столовой ложке картофельной массы.

Пока драники обжариваются под крышкой, измельчаем на терке сыр, нарезаем тонкими кольцами помидор. Зеленый лук мелко шинкуем.

На обжаренную сторону драников выкладываем щепотку сыра, по кружочку помидора. Также на помидор кладем немного зеленого лука, завершаем щепоткой измельченного сыра.

Накрываем блюдо крышкой, ожидаем, пока не расплавится сыр.

Можно после приготовления посыпать драники паприкой и иными специями. Получаются необычные драники с сыром.