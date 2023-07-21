Таких вкусных кабачков я еще не ела. Ленивый кабачковый пирог: быстрый способ без духовки

Пироги можно приготовить почти с любой начинкой. Если задуматься, то сложно представить, какими ингредиентами нельзя наполнить пироги. Существует выпечка с конфетами, с мороженным и экзотическими фруктами.
Конечно, для приготовления необычных пирогов нужно использовать специальные способы готовки. Рецепт пирога с мороженым скрыт от общественности, им обладает лишь гильдия поваров Франции.
Стоит рассказать про не менее необычный пирог, с начинкой из кабачков.
Ингредиенты для кабачкового пирога:
- кабачки — 4 шт.;
- яйца — 4 шт.;
- мука — 100 г;
- соль — ½ ч. л.;
- черный молотый перец — ¼ ч. л.
Приготовление кабачкового пирога:
Кабачки избавляем от плодоножек, нарезаем не особо толстыми полукольцами. Выкладываем кабачковые полукольца в тару, солим и перемешиваем.
В отдельную миску разбиваем яйца, взбиваем их. Просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем тесто без комков.
Добавляем в тесто черный молотый перец, перемешиваем. Отжимаем кабачковые полукольца от лишней влаги и выкладываем в тесто.
Смешиваем кабачки с тестом.
Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем кабачки в тесте на поверхность, выравниваем.
Готовим пирог под крышкой на среднем огне 20 минут. Смазываем плоскую тарелку растительным маслом, накрываем ей сковороду.
Переворачиваем сковороду, выкладываем пирог на тарелку.
Далее с тарелки перемещаем пирог обратно в сковороду, не обжаренной стороной вниз. Обжариваем вторую сторону пирога аналогично.
В результате мы имеем ленивый кабачковый пирог. Это быстрый способ без духовки приготовить выпечку с овощами.