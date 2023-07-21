Таких вкусных кабачков я еще не ела. Ленивый кабачковый пирог: быстрый способ без духовки

Пироги можно приготовить почти с любой начинкой. Если задуматься, то сложно представить, какими ингредиентами нельзя наполнить пироги. Существует выпечка с конфетами, с мороженным и экзотическими фруктами.

Конечно, для приготовления необычных пирогов нужно использовать специальные способы готовки. Рецепт пирога с мороженым скрыт от общественности, им обладает лишь гильдия поваров Франции.

Стоит рассказать про не менее необычный пирог, с начинкой из кабачков.

Ингредиенты для кабачкового пирога:

кабачки — 4 шт.;

яйца — 4 шт.;

мука — 100 г;

соль — ½ ч. л.;

черный молотый перец — ¼ ч. л.

Приготовление кабачкового пирога:

Кабачки избавляем от плодоножек, нарезаем не особо толстыми полукольцами. Выкладываем кабачковые полукольца в тару, солим и перемешиваем.

В отдельную миску разбиваем яйца, взбиваем их. Просеиваем в яичную смесь муку, замешиваем тесто без комков.

Добавляем в тесто черный молотый перец, перемешиваем. Отжимаем кабачковые полукольца от лишней влаги и выкладываем в тесто.

Смешиваем кабачки с тестом.

Смазываем сковороду растительным маслом, выкладываем кабачки в тесте на поверхность, выравниваем.

Готовим пирог под крышкой на среднем огне 20 минут. Смазываем плоскую тарелку растительным маслом, накрываем ей сковороду.

Переворачиваем сковороду, выкладываем пирог на тарелку.

Далее с тарелки перемещаем пирог обратно в сковороду, не обжаренной стороной вниз. Обжариваем вторую сторону пирога аналогично.

В результате мы имеем ленивый кабачковый пирог. Это быстрый способ без духовки приготовить выпечку с овощами.