Такое печенье в магазине не купишь. Самый простой рецепт: готовлю 15 минут

Печенье сейчас можно найти в любом магазине, это один из самых распространенных видов десертов. Производство печенья занимает большую часть изготовления всех сладостей. Каждый день появляются новые виды печенья, которые захватывают рынок сладостей.

Одним из самых популярных видов печенья в 2012-2015 годах было Оreo. До сих пор со вкусом данного печенья можно найти много рецептов других сладостей — мороженое, торты и пирожные.

Приготовить Орео самостоятельно очень сложно. Поэтому стоит начать с простых рецептов вкусного домашнего печенья.

Ингредиенты для домашнего печенья:

Мука — 320 г;

Крахмал — 40 г;

Сахарная пудра — 90 г;

Сливочное масло — 180 г;

Яйцо — шт.;

Разрыхлитель — ч.л.;

Соль — щепотка.

Приготовление домашнего печенья:

Сливочное масло соединяем с солью, сахарной пудрой и крахмалом, тщательно перемешиваем. В сливочную массу высыпаем частями муку и разрыхлитель, замешиваем тесто.

Убираем полученный ком теста в холодильник на полчаса. Затем надо раскатать холодное тесто в квадратный пласт толщиной 5 мм.

Молотком для отбивания мяса делаем заготовки печенья на пласте, вырезаем полученные отпечатки молотка.

Застилаем противень пергаментом, выкладываем на поверхность печенье.

Выпекать печенье в духовке требуется при 180 градусах 15 минут.

Так без специальных трафаретов можно сделать незамысловатое печенье. Оно получается мягким, сливочным, отличная замена покупному.