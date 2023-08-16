Такое тесто поднимается за 1 час и не впитывает масло. Фирменный рецепт моей бабушки

Казалось бы, люди пришли к приготовлению мучных изделий тогда, когда начали выращивать пшеницу. Однако, выращивание зерновых культур отнюдь не равно приготовлению хлеба. Дело в том, что перед готовкой хлеба человек должен был догадаться произвести тесто.

Изначально тесто было совершенно другим. Зерна измельчали камнями, поэтому мука не всегда была однородной.

Позднее придумали специальные приспособления для перемалывания муки. Механизм выпекания хлеба стал масштабнее, до сих пор для производства выпечки работают огромные заводы.

Мы расскажем о том, как приготовить тесто для пирожков.

Ингредиенты для теста:

Вода – 350 мл;

Соль — 1 ч.л.;

Сахар – 1 ст.л.;

Мука – 650 г;

Дрожжи сырые — 30 г;

Масло растительное – 50 мл.

Приготовление теста:

В миску выливаем теплую воду, добавляем дрожжи. Высыпаем в дрожжевую жидкость сахар и соль, просеиваем 250 грамм муки. Вливаем в смесь растительное масло, замешиваем опару.

Под целлофаном оставляем при комнатной температуре опару на 15 минут. Затем просеиваем в опару оставшуюся муку, начинаем вымешивать тесто.

Сперва тесто вымешиваем лопаткой, затем переходим на рабочую поверхность, посыпанную мукой. Вымешивать руками стоит до того момента, пока тесто не перестанет липнуть к рукам.

Выкладываем тесто в целлофановый пакет и оставляем в холодильнике на час.

В результате мы имеем тесто, которое не впитывает масло при обжарке пирогов. Оно пышное, мягкое и нежное, отлично подходит для выпечки.