Такого вы еще не пробовали: как приготовить котлеты по-киевски из куриных голеней

Нежное куриное мясо с хрустящей корочкой, сливочное масло с растекающейся во время разрезания зеленью – такие котлеты способны покорить с первого же кусочка. Попробуйте этот рецепт и встречайте День Киева вкусно.

В 2023 году День Киева выпадает на 28 мая, информирует 24 Канал. Предлагаем отметить эту дату, приготовив котлету по-киевски, которая стала одной из кулинарных визиток Украины в мире.

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Как приготовить котлеты по-киевски из голеней: проверенные лайфхаки

Чтобы блюдо смаковало по-особому, следует придерживаться рецептуры и воспользоваться проверенными советами.

Позаботьтесь о качестве мяса.

Рекомендуем выбирать только упакованную продукцию от надежного производителя, например ТМ «Наша Ряба». Этот украинский бренд уже более 20 лет поставляет качественную и свежую курятину на прилавки магазинов, а среди его ценителей – миллионы украинцев. К тому же продукцию бренда можно найти без труда и затрат времени, ведь “Наша Ряба” – всегда рядом.

Выберите голени главным ингредиентом.

Попытайтесь приготовить котлеты по-киевски из куриных голеней от ТМ «Наша Ряба». Котлета будет иметь идеальную форму, оригинальную подачу благодаря косточке и порадует сочетанием нежного мяса, аппетитной начинки и хрустящей корочки.

Не бойтесь экспериментировать с зеленью.

Этот ингредиент добавляет в блюдо особых ноток. Розмарин, базилик, укроп – каждый может выбрать что-нибудь по вкусу. Что касается специй, то здесь выбор можно остановить на смеси перцев, паприке, семенах горчицы, гранулированном чесноке, порошке имбиря или молотом мускатном орехе.

Используйте две техники приготовления, чтобы получить хрустящую корочку.

Кулинары советуют сначала жарить котлеты в панировке, а затем несколько минут запекать их в духовке. Именно благодаря этому блюдо будет иметь приятную хрустящую корочку, а внутри – масло идеальной консистенции.

Эти, казалось бы, очевидные лайфхаки помогут создать поистине особое блюдо. А как из куриных голеней приготовить котлеты по-киевски – делимся в пошаговом рецепте.

Рецепт котлет по-киевски из голеней

Время: 1,5 часа

1,5 часа Порций: 7

Готовим сочные котлеты по-киевски из куриных голеней / Фото Shutterstock

Ингредиенты:

– упаковка куриных голеней ТМ «Наша Ряба»;

– 350 миллилитров масла;

– 300 грамм сливочного масла;

– 150 грамм панировочных сухарей;

– 3 яйца;

– 3 столовые ложки муки;

– 7 веточек укропа;

– 1 зубчик чеснока;

– 1 чайная ложка молотой паприки;

– соль и перец по вкусу. Приготовление:

С куриных голеней аккуратно снимите кожуру. Разрезайте мясо вдоль и отделите от кости. В итоге у вас получится филе и кость. Филе из куриных голеней отбейте, добавьте по вкусу соли и перца. Замороженное сливочное масло разрежьте на кубики, добавьте зелень, натертый чеснок, паприку, соль и перец. На край филе уложите кость. Посредине выложите 2 кубика масла со специями, посыпьте мелко нарезанным укропом и заверните в рулет. Яйца взбейте с солью до пышной пенки. Обваляйте котлеты сначала в муке, затем – в яйце, далее – в панировочных сухарях, еще раз в яйце и сухарях. В сотейник налейте подсолнечное масло. Разогрейте ее на среднем огне и жарьте котлеты с двух сторон до золотистой корочки. Чтобы масло было идеальной консистенцией, выпекайте котлеты 15 минут в духовке при температуре 180 градусов. Подавайте котлеты с картофельным пюре.

Приятного аппетита!