Такого вы еще не пробовали! Рецепт рулета «Цезарь» из кабачков (видео)

Знакомый вкус салата «Цезарь» в этой интерпретации играет совершенно новыми красками.

Сезон кабачков не за горами, но уже сейчас на рынке и в супермаркетах можно купить молодые овощи, которые являются очень полезными и вкусными, а также из них готовят огромное количество отличных блюд. Известный кулинарный блогер из Одессы Валерий Пономарь предлагает своим подписчикам в Instagram рецепт рулета «Цезарь» из кабачков. Это невероятно вкусное блюдо обязательно понравится всем, кто его попробует хоть раз.

«Цезарь» из кабачков

Ингредиенты:

кабачки – 1 кг;

яйцо – 2 шт;

рисовая мука – 2 ст. л. если нет рисовой муки, можно взять любую другую;

соль и перец по вкусу.

Для соуса:

желток – 2 шт;

зернистая горчица – 1 ч. л;

лимонный сок – 1/2 ст. л;

растительное масло – 4 ст. л (2 подсолнечного, 2 оливкового)

вустерский соус –1 ст. л;

анчоус филе – 4 шт;

чеснок – 2 зубчика;

пармезан – 4 ст. л;

помидор – 1 шт.

Способ приготовления:

Кабачки помыть, посушить на бумажном полотенце, натереть на терке и слега посыпать солью, а через пять минут отжать сок по максимуму.

Смешать все ингредиенты и распределить получившуюся массу на пергамент. Толщина шара не должна превышать сантиметра. Запекать 20 минут в предварительно разогретой до 200 градусов духовке при включенном режиме конвекции.

Пока готовится основа рулета, смешать все составляющие для соуса. Филе анчоуса необходимо мелко порезать, а пармезан – натереть на мелкой терке.

На готовый корж намазать соус, выложить сверху порезанные тонкими кольцами помидоры и свернуть в рулет.

При подаче порезать на порционные кусочки.

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