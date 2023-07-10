Рецепты Такой десерт не повредит фигуре: рецепт брауни без муки По Admin - 10 июля, 2023 0 74 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Обожаете сладкое, но не разрешаете себе его из-за вреда для фигуры? У нас есть рецепт десерта, не только вкусный, но и низкокалорийный. Брауни – известный десерт, покоривший не одного поклонника шоколада. Но ведь он так калориен, что мы не всегда можем позволить себе кусочек среди недели. Читайте также Экономия времени и совершенный вкус: делимся 3 быстрыми блюдами из курятины А почему бы не приготовить шоколадный десерт, но без ущерба для фигуры? Украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво поделился с читателями рецептом десерта без муки. Вкус пирожного определяет шоколад, поэтому рекомендуем не экономить на этом ингредиенте. Выбирайте только качественный продукт. Рецепт шоколадного брауни без муки Время: 45 минут Порции: 8 Ингредиенты: – 230 граммов черного шоколада; – 115 граммов сливочного масла; – 5 куриных яиц; – 150 граммов сахара; – 10 граммов ванильного сахара; – 2,5 грамма соли; – 2 столовые ложки какао. Приготовление: Отделяем яичные белки от желтков. Взбиваем холодные белки вместе с сахаром до стойких пиков. В большой миске соединяем ингредиенты, кроме какао и добавляем белки. Легкими движениями смешиваем все в однородную массу и выкладываем тесто на жаропрочную форму. Выпекаем десерт 45-50 минут при температуре 160 градусов в разогретой духовке. Вынимаем готовый брауни и подаем с шариком мороженого. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить баклажаны на зиму, как грибы. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Открываем сезон: рецепт оладий с клубникойХруст будет на весь дом: как приготовить огурцы с кетчупом на зимуВ парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовИзысканный десерт без забот: самый нежный торт без выпечки с ягодамиВсего 15 минут и готово – рецепт салата с ананасами и курицей