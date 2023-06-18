Такой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временем

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Медовуха – особенный крепкий напиток, который понравился еще нашим предкам. У каждого владельца был свой особенный рецепт.

Этот крепкий напиток обычно готовят из доступных ингредиентов. Его секрет в выдержке – чем дольше устоявшийся, тем лучше.

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Медовуху или медовое вино начали пробовать еще в Древней Руси, когда на приготовление медовухи уходило от 10 до 40 лет. Его обязательно подавали на свадьбе.

Интересный факт Лучшую медовуху варили именно в монастырях. В «Житии Феодосия» говорится, как в Киево-Печерском монастыре старец чествовал князя Изяслава Ярославовича именно этим напитком.

Со временем первоначальная технология изготовления видоизменялась, и до нас уже дошли совсем простые способы, позволяющие сделать напиток гораздо быстрее.

Старинный рецепт медовухи

  • Время: 1 час + 2 месяца
  • Порций: 6

Так пьянко/ Фото unsplash

Ингредиенты:
– 2 литра воды;
– 300 грамм меда;
– 5 грамм шишек хмеля;
– 7 грамм сухих дрожжей.

Приготовление:

  • В глубокой емкости прокипятите воду и добавьте мед.
  • Проварите несколько минут.
  • Соберите пену с поверхности пену и добавьте хмель, уберите из огня и накройте крышкой.
  • Когда мед охладится до 30 – 40 градусов, разведите в нем дрожжи и поставьте на пару дней в теплое место.
  • Затем перелейте в тару из гидрозатвора и держите до окончания процесса брожения (пена на поверхности должна исчезнуть).
  • Напиток отфильтруйте, разлейте по бутылкам и перед употреблением выдержите два – три месяца в темном прохладном месте.

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