Рецепты Такой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временем По Admin - 18 июня, 2023 0 20 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Медовуха – особенный крепкий напиток, который понравился еще нашим предкам. У каждого владельца был свой особенный рецепт. Этот крепкий напиток обычно готовят из доступных ингредиентов. Его секрет в выдержке – чем дольше устоявшийся, тем лучше. Не пропустите День пикника с «Аппетитной»: какие блюда приготовить для отдыха на природе Медовуху или медовое вино начали пробовать еще в Древней Руси, когда на приготовление медовухи уходило от 10 до 40 лет. Его обязательно подавали на свадьбе. Интересный факт Лучшую медовуху варили именно в монастырях. В «Житии Феодосия» говорится, как в Киево-Печерском монастыре старец чествовал князя Изяслава Ярославовича именно этим напитком. Со временем первоначальная технология изготовления видоизменялась, и до нас уже дошли совсем простые способы, позволяющие сделать напиток гораздо быстрее. Старинный рецепт медовухи Время: 1 час + 2 месяца Порций: 6 Так пьянко/ Фото unsplash Ингредиенты: – 2 литра воды; – 300 грамм меда; – 5 грамм шишек хмеля; – 7 грамм сухих дрожжей. Приготовление: В глубокой емкости прокипятите воду и добавьте мед. Проварите несколько минут. Соберите пену с поверхности пену и добавьте хмель, уберите из огня и накройте крышкой. Когда мед охладится до 30 – 40 градусов, разведите в нем дрожжи и поставьте на пару дней в теплое место. Затем перелейте в тару из гидрозатвора и держите до окончания процесса брожения (пена на поверхности должна исчезнуть). Напиток отфильтруйте, разлейте по бутылкам и перед употреблением выдержите два – три месяца в темном прохладном месте. На Перекоп.инфо можно прочитать про:Без лишних калорий – рецепт куриного ролла в лавашеФранцузский пирог на украинский лад – рецепт с курицей и овощамиДесерт из замороженной вишни – рецепт торта за 20 минутДешево и мгновенно готово: летний салат из молодого картофеляДесерт без выпечки – готовим битое стекло