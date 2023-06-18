Такой ее пили еще наши дедушки – старинный рецепт медовухи, проверенный временем

Медовуха – особенный крепкий напиток, который понравился еще нашим предкам. У каждого владельца был свой особенный рецепт.

Этот крепкий напиток обычно готовят из доступных ингредиентов. Его секрет в выдержке – чем дольше устоявшийся, тем лучше.

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Медовуху или медовое вино начали пробовать еще в Древней Руси, когда на приготовление медовухи уходило от 10 до 40 лет. Его обязательно подавали на свадьбе.

Интересный факт Лучшую медовуху варили именно в монастырях. В «Житии Феодосия» говорится, как в Киево-Печерском монастыре старец чествовал князя Изяслава Ярославовича именно этим напитком.

Со временем первоначальная технология изготовления видоизменялась, и до нас уже дошли совсем простые способы, позволяющие сделать напиток гораздо быстрее.

Старинный рецепт медовухи

Время : 1 час + 2 месяца

: 1 час + 2 месяца Порций: 6

Так пьянко/ Фото unsplash

Ингредиенты:

– 2 литра воды;

– 300 грамм меда;

– 5 грамм шишек хмеля;

– 7 грамм сухих дрожжей.

Приготовление: