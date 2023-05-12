Такой светлый праздник: 3 простых и небанальных завтрака, которым точно обрадуется мама

День матери – это особый праздник, отмечаемый по всему миру. Порадовать самого родного человека можно не только хорошим подарком, но и вкусным завтраком.

Современное празднование Дня матери берет свое начало в Соединенных Штатах в начале XX века. Во многих странах, включая Украину и большинство стран Европы, День матери отмечается во второе воскресенье мая.

Читайте Вкусно и полезно: рецепт чечевицы с куриными голеньми по-европейски

Дата может отличаться в разных странах, но цель остается неизменной: выразить благодарность и любовь. 24 Канал подобрал интересные и простые завтраки, которым точно обрадуется мамочка.

Рецепт тостов с авокадо и яйцами

Время: 15 минут

Порций: 3