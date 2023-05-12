Такой светлый праздник: 3 простых и небанальных завтрака, которым точно обрадуется мама

Все для мамы / Фото unsplash
Ингредиенты:
– 3 ломтика целозернового хлеба;
– 1 спелое авокадо;
– 3 яйца;
– соль и перец по вкусу;
– дополнительная начинка: помидоры черри, сыр фета или микрозелень.
Приготовление:
- Ломтики хлеба подсушите в тостере или сухой сковороде до золотистой корочки.
- Поджарьте яйца.
- Разомните спелые авокадо и равномерно выложите их на поджаренный хлеб.
- Посыпьте солью и перцем.
- Аккуратно положите яйцо на каждый тост из авокадо.
- Добавьте дополнительные начинки для вкуса и презентации.
- Подавайте горячими.
Рецепт фруктового парфе
Время: 10 минут
Порций: 3
Прекрасная подача / Фото unsplash
Ингредиенты:
– 400 миллилитров греческого йогурта;
– свежие ягоды (клубника, черника, малина) по вкусу;
– 200 грамм гранолы;
– мед или кленовый сироп (по вкусу).
Приготовление:
- В стакан миску или пиала выложите греческий йогурт.
- Смешайте гранолу и ягоды и добавьте в йогурт.
- Сверху полейте медом или кленовым сиропом для дополнительной сладости.
- Повторите слои.
- Завершите композицию ягодами и каплей меда.
Рецепт блинных шашлыков
Время: 20 минут
Порций: 3
Так просто и аппетитно / Фото The Worktop
Ингредиенты:
– 1 упаковка смеси для блинов;
– 200 грамм свежих фруктов (например, клубника, бананы, кусочки ананаса);
– деревянные шпажки;
– кленовый сироп или фруктовый джем по вкусу.
Приготовление:
- Приготовьте блинное тесто согласно инструкции на упаковке.
- Пожарьте небольшие круглые блины на сковороде с антипригарным покрытием.
- Дайте им остыть и нашинкуйте небольшими кусочками, желательно круглой формы.
- Поочередно нанизывайте кусочки блинчиков и свежих фруктов на деревянные шпажки.
- По желанию подайте с кленовым сиропом или фруктовым джемом.